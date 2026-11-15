Ηγουμενίτσα: Νεκρός 48χρονος επιβάτης σε πλοίο από το Μπρίντεζι

Snapshot Νεκρός βρέθηκε 48χρονος αλλοδαπός επιβάτης του πλοίου «EUROPALINK» κατά το δρομολόγιο από Μπρίντεζι προς Ηγουμενίτσα.

Ο πλοίαρχος ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή για την αδιαθεσία του επιβάτη ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω.

Ο γιατρός του πλοίου παρείχε πρώτες βοήθειες χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για τα αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 48χρονου αλλοδαπού επιβάτη του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «EUROPALINK», το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Μπρίντεζι προς την Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ο πλοίαρχος ειδοποίησε τη Λιμενική Αρχή για την αδιαθεσία του 48χρονου, υπηκόου Βουλγαρίας, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω.

Στον επιβάτη παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του πλοίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Μετά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς τις αισθήσεις του, στο Κέντρο Υγείας της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φως στα αίτια θανάτου του 48χρονου αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό του που έχει ήδη παραγγελθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

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