Οδυσσέας Δήμας: «Τα σκευάσματα που μου έδωσε δεν ήταν απαγορευμένα όταν τα πήρα», λέει πρώην αθλητής

Snapshot Το συμπλήρωμα Comando δεν ήταν στη λίστα απαγορευμένων ουσιών κατά την περίοδο χρήσης του από τον Τσιτλακίδη το 2021-2022.

Ο Τσιτλακίδης υποστηρίζει ότι το Comando προστέθηκε στη λίστα της WADA μετά την αποχώρησή του από τον αθλητισμό το 2022.

Ο πρώην αθλητής αρνείται τις κατηγορίες περί χορήγησης απαγορευμένων ουσιών από τον Οδυσσέα Δήμα και δηλώνει ότι δεν υπήρχε τέτοια πρακτική στην εθνική ομάδα άρσης βαρών.

Ο Τσιτλακίδης τονίζει ότι οι κατηγορίες περί χρήσης απαγορευμένων σκευασμάτων είναι αναχρονιστικές και αβάσιμες. Snapshot powered by AI

Δημόσια θέση για την υπόθεση που αφορά τις απαγορευμένες ουσίες και τον προπονητή Οδυσσέα Δήμα πήρε ένας από τους αθλητές των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στα χειρόγραφα που εξετάζονται.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Τσιτλακίδη, πρώην αθλητή της άρσης βαρών, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ και επιβεβαίωσε ότι το όνομά του περιλαμβάνεται στις σημειώσεις του προπονητή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στα χειρόγραφα καταγράφονται συναλλαγές για τη διάθεση σκευασμάτων που σήμερα περιλαμβάνονται στη λίστα απαγορευμένων ουσιών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το συμπλήρωμα Comando, στο οποίο αναφέρονται οι σημειώσεις, δεν ήταν απαγορευμένο κατά την περίοδο που το χρησιμοποιούσε, δηλαδή το 2021-2022.

«Όσον αφορά τις σημειώσεις, το Comando, το συγκεκριμένο συμπλήρωμα την εποχή εκείνη δεν ήταν στη λίστα απαγορευμένων το 2021-22. Έπαιρνα αυτή την ουσία με ελέγχουν συνέχεια. Αν ήταν έτσι θα είχα βρεθεί ντοπαρισμένος 100 φορές» ανέφερε στον ΣΚΑΪ.

Ο Τσιτλακίδης, ο οποίος αποχώρησε από τον αθλητισμό το 2022, εμφανίζεται στα χειρόγραφα να έχει πραγματοποιήσει συναλλαγή το 2021. Στη δήλωσή του επέμεινε ότι εκείνη την περίοδο το συγκεκριμένο προϊόν δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των απαγορευμένων σκευασμάτων.

Τι είπε για τον Οδυσσέα Δήμα

Ο πρώην αθλητής ανέφερε ακόμη ότι το Comando προστέθηκε στη λίστα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αντιντόπινγκ (WADA) μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του πορείας. Παράλληλα, μίλησε για τη συνεργασία του με τον Οδυσσέα Δήμα στην εθνική ομάδα άρσης βαρών, απορρίπτοντας όσα ακούγονται σχετικά με τη χορήγηση απαγορευμένων σκευασμάτων.

«Το συμπλήρωμα αυτό μπήκε στη λίστα της WADA αφού σταμάτησα τον αθλητισμό. Τον Οδυσσέα Δήμα τον είχα προπονητή στην εθνική ομάδα και όσα παιδιά ήταν μαζί, δεν υπήρχε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα ρισκάραμε, ούτε ο ίδιος. Ακού τρέλες ότι έβαλε σκευάσματα σε αμινοξέα, αυτά γίνονταν 40 χρόνια πίσω» πρόσθεσε.

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