ΕΟΚΑΝ: Πώς έφτασαν στα ίχνη του Οδυσσέα Δήμα - Η πολύμηνη έρευνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα του ΕΟΚΑΝ για την υπόθεση του προπονητή ανήλικου αρσιβαρίστα ξεκίνησε μετά από θετικό έλεγχο ντόπινγκ το 2024 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

ΕΟΚΑΝ: Πώς έφτασαν στα ίχνη του Οδυσσέα Δήμα - Η πολύμηνη έρευνα με την ΕΛ.ΑΣ.
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ΕΟΚΑΝ διερεύνησε υπόθεση προπονητή ανήλικου αθλητή άρσης βαρών, μετά από θετικό έλεγχο ντόπινγκ στον αθλητή τον Απρίλιο του 2024.
  • Ο προπονητής κρίθηκε ένοχος για παράβαση του άρθρου 2.8 του νόμου 4791/2021 και του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 12 ετών, επικυρωμένη το 2026.
  • Η υπόθεση διαβιβάστηκε στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, με τον προπονητή να συλλαμβάνεται για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών.
  • Εντός δώδεκα μηνών καταγράφηκαν οκτώ παραβάσεις αντιντόπινγκ στην άρση βαρών, με αποτέλεσμα την παρακράτηση 20% της επιχορήγησης της Ομοσπονδίας, ποσού 48.000 ευρώ.
  • Ο ΕΟΚΑΝ τονίζει τη σημασία της προστασίας των ανήλικων αθλητών και την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων κατά του ντόπινγκ σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές.
Snapshot powered by AI

Με επίκεντρο την προστασία των ανήλικων αθλητών και την αντιμετώπιση των παραβάσεων ντόπινγκ που σχετίζονται με το περιβάλλον υποστήριξής τους, ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) συνεχίζει την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ, με τη στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός γνωστοποιεί ότι προχώρησε στη διερεύνηση υπόθεσης που αφορούσε τον προπονητή ανήλικου αθλητή της άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα, έπειτα από έλεγχο ντόπινγκ στον αθλητή τον Απρίλιο του 2024. Η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΟΚΑΝ και των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 και επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά του προπονητή, καθώς, σύμφωνα με τον νόμο 4791/2021 και τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, ο ΕΟΚΑΝ οφείλει να εξετάζει και το προσωπικό υποστήριξης ενός ανήλικου αθλητή.

Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 2.8 του νόμου 4791/2021, η οποία αφορά τη χορήγηση ή την απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου σε αθλητή.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών και την εξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, τον Μάιο του 2026 επικυρώθηκε η ποινή αποκλεισμού 12 ετών που είχε επιβληθεί στον προπονητή το 2025.

Παράλληλα, λόγω της σοβαρότητας των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο ΕΟΚΑΝ διαβίβασε την υπόθεση στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η συνεργασία του ΕΟΚΑΝ με την Ελληνική Αστυνομία και τον αθλητικό εισαγγελέα οδήγησε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, στη σύλληψη του προπονητή άρσης βαρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιμετωπίζει κατηγορίες για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Οι οκτώ παραβάσεις και η περικοπή της επιχορήγησης

Στην ανακοίνωσή του, ο ΕΟΚΑΝ υπενθυμίζει ότι τον Ιούνιο του 2025 είχε ενημερώσει επισήμως το Υπουργείο Αθλητισμού για την καταγραφή οκτώ παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ στην άρση βαρών, μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών, από τις 15 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2024.

Μετά την ενημέρωση αυτή, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε την παρακράτηση του 20% της τακτικής επιχορήγησης προς την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. Το ποσό της περικοπής ανέρχεται σε 48.000 ευρώ και επιβλήθηκε βάσει των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ΕΟΚΑΝ υπογραμμίζει ότι η προστασία της υγείας των αθλητών, η διαφύλαξη της αξιοπιστίας του αθλητισμού και η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων κατά του ντόπινγκ παραμένουν βασικές προτεραιότητες, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ανήλικους αθλητές και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς αρχές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, προχώρησε τον Ιούνιο του 2024 στη διερεύνηση υπόθεσης παράβασης των κανόνων αντιντόπινγκ, που αφορούσε προπονητή ανήλικου αθλητή της άρσης βαρών, η οποία προέκυψε κατόπιν ελέγχου ντόπινγκ στον ανήλικο αθλητή τον Απρίλιο 2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4791/2021 και του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, ο ΕΟΚΑΝ είναι υποχρεωμένος να διερευνά το προσωπικό υποστήριξης του εκάστοτε ανήλικου αθλητή.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 2.8 του ν. 4791/2021, που αφορά στη χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου σε αθλητή.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων πειθαρχικών και δευτεροβάθμιων διαδικασιών, επικυρώθηκε τον Μάιο 2026 η ποινή αποκλεισμού δώδεκα (12) ετών σε βάρος του προπονητή, η οποία είχε επιβληθεί από το 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των καταγγελιών και των στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο ΕΟΚΑΝ προχώρησε άμεσα στη διαβίβασή τους στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διαρκή και στενή συνεργασία του ΕΟΚΑΝ με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το ντόπινγκ και την προστασία των αθλητών, ιδιαίτερα των ανηλίκων.

ΚλείσιμοΑποτέλεσμα της πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τον αθλητικό εισαγγελέα, ήταν η σύλληψη του εν λόγω προπονητή άρσης βαρών για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΚΑΝ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4791/2021, ενημέρωσε επισήμως τον Ιούνιο του 2025 το Υπουργείο Αθλητισμού για την καταγραφή οκτώ (08) παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ στο άθλημα της άρσης βαρών εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών (15/12/2023-06/12/2024).ΕΟΚΑΝ: Η σύλληψη του προπονητή άρσης βαρών αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και τον αθλητικό εισαγγελέα

Κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επέβαλε παρακράτηση ποσοστού 20% από την τακτική επιχορήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, που αντιστοιχεί στο ποσό των 48.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ΕΟΚΑΝ με την υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανήλικων αθλητών, στη διερεύνηση παραβάσεων που αφορούν το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών και στη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές.

Η προστασία της υγείας των αθλητών, η διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού και η τήρηση των κανόνων αντιντόπινγκ αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του Outlook και του Teams μετά την παγκόσμια διακοπή

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικά πάρτι: Ένας μικρός… οικονομικός εφιάλτης για τους γονείς - Πόσο κοστίζουν τα γενέθλια

10:33WHAT THE FACT

Οι κάστορες επιστρέφουν στο Λοχ Νες για πρώτη φορά μετά από 500 χρόνια: Θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

10:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SpaceX: Ακυρώθηκε η προσπάθεια ανάκτησης του πυραύλου Super Heavy – Εξερράγη στον Κόλπο του Μεξικού

10:23LIFESTYLE

Ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου ξαναχτυπά με τον «Λογαριασμό» και γίνεται viral

10:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρική ενέργεια: Γιατί πουλάμε φθηνά ρεύμα το μεσημέρι και αγοράζουμε ακριβότερα το βράδυ

10:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

U2 και Ντόλι Πάρτον: Κυκλοφόρησε το ντουέτο τους που ηχογραφήθηκε λίγο πριν από τον θάνατό της

10:06ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΚΑΝ: Πώς έφτασαν στα ίχνη του Οδυσσέα Δήμα - Η πολύμηνη έρευνα με την ΕΛ.ΑΣ.

10:03LIFESTYLE

Rosalía: Σάρωσε στα Latin Grammy 2026 με πέντε βραβεία - Συγκινημένη η τραγουδίστρια - «Έχω όλα όσα χρειάζονται για να γίνω η καλύτερη»

09:57LIFESTYLE

Αναστασία: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για μία εβδομάδα»

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το απρόοπτο: Γιατί ζητά από τους πολίτες να έχουν πακέτο επιβίωσης για 72 ώρες

09:44WHAT THE FACT

Η μουσικότητα γεννήθηκε πολύ νωρίτερα από όσο πιστεύαμε: Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις ρίζες της ανθρώπινης μουσικής

09:40ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Ολύμπος, οι αντάρτες, το ΚΤΕΛ και...οι τουρίστριες στην κορυφή

09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Πώς ο Τζένσεν Χουάνγκ κρατούσε στο σκοτάδι κορυφαία στελέχη για την εξωσυζυγική σχέση του

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jeep Wrangler Scrambler SRT: Επιστρέφει με V8 6,4 λίτρων και 470 ίππους

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Κατρακύλησαν στα 3,5 ευρώ οι τιμές παραγωγού - Σε απόγνωση οι αγρότες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Η πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου: 130 χρόνια από τη θεομηνία που στοίχισε 62 ζωές στην Αθήνα και τον Πειραιά

08:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πότε μπορεί να «σπάσει» ένα μισθωτήριο πριν από τη λήξη του - Τα δικαιώματα ιδιοκτητών και ενοικιαστών

08:39LIFESTYLE

Good Job Nicky για τον πατέρα του: «Είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ορλεάνη: Συγκλονιστικό βίντεο με επιβάτες να κολυμπούν στον Μισισιπή για να σωθούν μετά τη σύγκρουση ποταμόπλοιου με δεξαμενόπλοιο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το απρόοπτο: Γιατί ζητά από τους πολίτες να έχουν πακέτο επιβίωσης για 72 ώρες

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις, εγκλωβισμένοι επιβάτες - Η αιτία για το black out

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

06:25ΥΓΕΙΑ

«Οι Έλληνες φοβούνται τον καρκίνο αλλά πεθαίνουν από καρδιά» - Μάστιγα οι θάνατοι σε νέες ηλικίες

08:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι 4 λόγοι που οδηγούν χιλιάδες ασφαλισμένους στην έξοδο - Πάνω από 200.000 αιτήσεις

07:15ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Ηλιάδη στις Φέρες του Έβρου: Η εντολή στον πορτιέρη και η συγκάλυψη

07:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εφιάλτης για την Εθνική: «Αυτό το παιχνίδι θα μας πληγώνει για καιρό» είπε ο Γιοβάνοβιτς, «συγγνώμη» από τους ποδοσφαιριστές

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ράσελ Μπραντ: Νέες καταγγελίες από τουλάχιστον οκτώ γυναίκες μετά την καταδίκη του για βιασμό

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε σχολείο περιοχής της Λάρισας: Μητέρα εισέβαλε σε τάξη και επιτέθηκε σε καθηγητές

08:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πότε μπορεί να «σπάσει» ένα μισθωτήριο πριν από τη λήξη του - Τα δικαιώματα ιδιοκτητών και ενοικιαστών

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Πώς ο Τζένσεν Χουάνγκ κρατούσε στο σκοτάδι κορυφαία στελέχη για την εξωσυζυγική σχέση του

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

10:23LIFESTYLE

Ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου ξαναχτυπά με τον «Λογαριασμό» και γίνεται viral

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πήγε για κάρτα καυσαερίων και ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητό της είχε μεταβιβαστεί σε εταιρεία της Αθήνας

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Η πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου: 130 χρόνια από τη θεομηνία που στοίχισε 62 ζωές στην Αθήνα και τον Πειραιά

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ