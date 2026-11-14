ΕΟΚΑΝ: Πώς έφτασαν στα ίχνη του Οδυσσέα Δήμα - Η πολύμηνη έρευνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Snapshot Ο ΕΟΚΑΝ διερεύνησε υπόθεση προπονητή ανήλικου αθλητή άρσης βαρών, μετά από θετικό έλεγχο ντόπινγκ στον αθλητή τον Απρίλιο του 2024.

Ο προπονητής κρίθηκε ένοχος για παράβαση του άρθρου 2.8 του νόμου 4791/2021 και του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 12 ετών, επικυρωμένη το 2026.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, με τον προπονητή να συλλαμβάνεται για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών.

Εντός δώδεκα μηνών καταγράφηκαν οκτώ παραβάσεις αντιντόπινγκ στην άρση βαρών, με αποτέλεσμα την παρακράτηση 20% της επιχορήγησης της Ομοσπονδίας, ποσού 48.000 ευρώ.

Ο ΕΟΚΑΝ τονίζει τη σημασία της προστασίας των ανήλικων αθλητών και την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων κατά του ντόπινγκ σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Με επίκεντρο την προστασία των ανήλικων αθλητών και την αντιμετώπιση των παραβάσεων ντόπινγκ που σχετίζονται με το περιβάλλον υποστήριξής τους, ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) συνεχίζει την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ, με τη στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός γνωστοποιεί ότι προχώρησε στη διερεύνηση υπόθεσης που αφορούσε τον προπονητή ανήλικου αθλητή της άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα, έπειτα από έλεγχο ντόπινγκ στον αθλητή τον Απρίλιο του 2024. Η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΟΚΑΝ και των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 και επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά του προπονητή, καθώς, σύμφωνα με τον νόμο 4791/2021 και τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, ο ΕΟΚΑΝ οφείλει να εξετάζει και το προσωπικό υποστήριξης ενός ανήλικου αθλητή.

Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 2.8 του νόμου 4791/2021, η οποία αφορά τη χορήγηση ή την απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου σε αθλητή.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών και την εξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, τον Μάιο του 2026 επικυρώθηκε η ποινή αποκλεισμού 12 ετών που είχε επιβληθεί στον προπονητή το 2025.

Παράλληλα, λόγω της σοβαρότητας των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο ΕΟΚΑΝ διαβίβασε την υπόθεση στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η συνεργασία του ΕΟΚΑΝ με την Ελληνική Αστυνομία και τον αθλητικό εισαγγελέα οδήγησε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, στη σύλληψη του προπονητή άρσης βαρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιμετωπίζει κατηγορίες για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Οι οκτώ παραβάσεις και η περικοπή της επιχορήγησης

Στην ανακοίνωσή του, ο ΕΟΚΑΝ υπενθυμίζει ότι τον Ιούνιο του 2025 είχε ενημερώσει επισήμως το Υπουργείο Αθλητισμού για την καταγραφή οκτώ παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ στην άρση βαρών, μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών, από τις 15 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2024.

Μετά την ενημέρωση αυτή, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε την παρακράτηση του 20% της τακτικής επιχορήγησης προς την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. Το ποσό της περικοπής ανέρχεται σε 48.000 ευρώ και επιβλήθηκε βάσει των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ΕΟΚΑΝ υπογραμμίζει ότι η προστασία της υγείας των αθλητών, η διαφύλαξη της αξιοπιστίας του αθλητισμού και η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων κατά του ντόπινγκ παραμένουν βασικές προτεραιότητες, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ανήλικους αθλητές και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς αρχές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, προχώρησε τον Ιούνιο του 2024 στη διερεύνηση υπόθεσης παράβασης των κανόνων αντιντόπινγκ, που αφορούσε προπονητή ανήλικου αθλητή της άρσης βαρών, η οποία προέκυψε κατόπιν ελέγχου ντόπινγκ στον ανήλικο αθλητή τον Απρίλιο 2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4791/2021 και του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, ο ΕΟΚΑΝ είναι υποχρεωμένος να διερευνά το προσωπικό υποστήριξης του εκάστοτε ανήλικου αθλητή.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 2.8 του ν. 4791/2021, που αφορά στη χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου σε αθλητή.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων πειθαρχικών και δευτεροβάθμιων διαδικασιών, επικυρώθηκε τον Μάιο 2026 η ποινή αποκλεισμού δώδεκα (12) ετών σε βάρος του προπονητή, η οποία είχε επιβληθεί από το 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των καταγγελιών και των στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο ΕΟΚΑΝ προχώρησε άμεσα στη διαβίβασή τους στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διαρκή και στενή συνεργασία του ΕΟΚΑΝ με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το ντόπινγκ και την προστασία των αθλητών, ιδιαίτερα των ανηλίκων.

ΚλείσιμοΑποτέλεσμα της πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τον αθλητικό εισαγγελέα, ήταν η σύλληψη του εν λόγω προπονητή άρσης βαρών για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΚΑΝ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4791/2021, ενημέρωσε επισήμως τον Ιούνιο του 2025 το Υπουργείο Αθλητισμού για την καταγραφή οκτώ (08) παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ στο άθλημα της άρσης βαρών εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών (15/12/2023-06/12/2024).ΕΟΚΑΝ: Η σύλληψη του προπονητή άρσης βαρών αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και τον αθλητικό εισαγγελέα

Κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επέβαλε παρακράτηση ποσοστού 20% από την τακτική επιχορήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, που αντιστοιχεί στο ποσό των 48.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ΕΟΚΑΝ με την υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανήλικων αθλητών, στη διερεύνηση παραβάσεων που αφορούν το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών και στη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές.

Η προστασία της υγείας των αθλητών, η διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού και η τήρηση των κανόνων αντιντόπινγκ αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες».

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