Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

Οι υποθέσεις που προκάλεσαν διεθνή σάλο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας και του Πεκίνου και οι αθλητές που βρέθηκαν αντιμέτωποι με θετικούς ελέγχους 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Οι υποθέσεις ντόπινγκ στον ελληνικό αθλητισμό έχουν προκαλέσει διεθνή σάλο και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών.
  • Το 2004 οι Κώστας Κεντέρης και Κατερίνα Θάνου αποσύρθηκαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας μετά από υπόθεση αποφυγής ελέγχου ντόπινγκ και αθωώθηκαν το 2011 για ψευδορκία.
  • Ο Λεωνίδας Σαμπάνης έχασε το ολυμπιακό μετάλλιο του 2004 λόγω θετικού ελέγχου και το 2008 έντεκα αρσιβαρίστες βρέθηκαν θετικοί σε απαγορευμένες ουσίες, με αθώωση το 2014 λόγω επιμόλυνσης συμπληρωμάτων.
  • Αθλητές όπως ο Δημήτρης Χονδροκούκης, η Φανή Χαλκιά και η Πηγή Δεβετζή βρέθηκαν θετικοί σε απαγορευμένες ουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, με συνέπειες αποκλεισμών και απώλειας μεταλλίων.
  • Το 2024 αποκαλύφθηκε θετικό δείγμα του ποδηλάτη Χρήστου Βολικάκη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη πρόκληση του ντόπινγκ στον ελληνικό αθλητισμό.
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Η συζήτηση για το ντόπινγκ επιστρέφει στο προσκήνιο έπειτα από την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα, αδελφού του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Πίσω από τις επιδόσεις, τα μετάλλια και τη διεκδίκηση της κορυφής, κρύβεται συχνά μια σκοτεινή πραγματικότητα. Η αναζήτηση της διάκρισης με κάθε κόστος μπορεί να οδηγήσει αθλητές σε επικίνδυνες πρακτικές, με συνέπειες που δεν περιορίζονται στην απώλεια τίτλων και στη στέρηση μεταλλίων, αλλά ενδέχεται να απειλήσουν ακόμη και την ίδια τους τη ζωή.

Οδυσσέας Δήμας

Ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα

Οι κίνδυνοι για όσους καταφεύγουν σε τέτοιες ουσίες είναι ιδιαίτερα σοβαροί. Η ανεξέλεγκτη χρήση αναβολικών και άλλων απαγορευμένων σκευασμάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα, καρδιαγγειακές και ηπατικές επιπλοκές, ορμονικές διαταραχές και μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι επιπτώσεις μπορεί να αποβούν μοιραίες.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν αφορά νεαρούς αθλητές, οι οποίοι ενδέχεται να παρασυρθούν από την επιθυμία για γρήγορη βελτίωση των επιδόσεών τους, χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές συνέπειες των επιλογών τους.

Η υπόθεση Σαμπάνη και το σοκ στην ελληνική άρση βαρών

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, η ελληνική άρση βαρών βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό. Ο Λεωνίδας Σαμπάνης, ο οποίος είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για εξωγενή τεστοστερόνη και έχασε τη διάκρισή του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το άθλημα δέχθηκε νέο ισχυρό πλήγμα. Σε ελέγχους της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ (WADA), ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008, έντεκα από τους δεκατέσσερις αθλητές της ελληνικής ομάδας άρσης βαρών βρέθηκαν θετικοί στην απαγορευμένη ουσία μεθυλτριενολόνη.

Λεωνίδας Σαμπάνης

O Λεωνίδας Σαμπάνης

Η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των αθλητών και την αποχώρηση του ομοσπονδιακού προπονητή Χρήστου Ιακώβου. Η δικαστική εξέλιξη ήρθε το 2014, όταν οι αρσιβαρίστες αθωώθηκαν, καθώς έγινε δεκτό ότι είχαν λάβει εν αγνοία τους συμπληρώματα που ήταν επιμολυσμένα.

Οι υποθέσεις που ακολούθησαν

Οι αποκαλύψεις δεν περιορίστηκαν στις δύο μεγάλες υποθέσεις της άρσης βαρών και των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Τα επόμενα χρόνια, Έλληνες αθλητές βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με θετικούς ελέγχους και κυρώσεις.

Το 2012, ο Δημήτρης Χονδροκούκης, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, βρέθηκε θετικός στην ουσία στανοζολόλη. Η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από τη διοργάνωση και την επιβολή αθλητικής ποινής.

ο Δημήτρης Χονδροκούκης

O Δημήτρης Χονδροκούκης

Παλαιότερη υπόθεση ήταν εκείνη της Άννας Βερούλη, η οποία είχε βρεθεί θετική σε νανδρολόνη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. Στην ίδια διοργάνωση θετικό δείγμα είχε εντοπιστεί και στον αρσιβαρίστα Σεραφείμ Γραμματικόπουλο.

Άννα Βερούλη

H Άννα Βερούλη

Στη λίστα των υποθέσεων προστέθηκε και η Φανή Χαλκιά, η οποία βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Θετικοί έλεγχοι καταγράφηκαν επίσης στους δρομείς Τάσο Γκούση και Δημήτρη Ρέγα.

Φανή Χαλκιά,

Η Φανή Χαλκιά

Στις πιο πρόσφατες υποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό ιστορικό περιλαμβάνεται εκείνη του ποδηλάτη Χρήστου Βολικάκη. Τον Μάρτιο του 2024 έγινε γνωστό ότι είχε εντοπιστεί θετικό αποτέλεσμα σε επανεξέταση δείγματος που είχε ληφθεί κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

Χρήστος Βολικάκη

Ο Χρήστος Βολικάκης

Κεντέρης και Θάνου: Το σκάνδαλο λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς της Αθήνας

Μία από τις πιο ηχηρές υποθέσεις στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού εκτυλίχθηκε τον Αύγουστο του 2004, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες σπρίντερ, Κώστας Κεντέρης και Κατερίνα Θάνου, μαζί με τον προπονητή τους Χρήστο Τζέκο, βρέθηκαν στο επίκεντρο διεθνούς αναστάτωσης, όταν δεν παρουσιάστηκαν σε προγραμματισμένο έλεγχο ντόπινγκ.

Κώστας Κεντέρης και Κατερίνα Θάνου

Ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου

Η απουσία τους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε σε μια υπόθεση που κυριάρχησε για μεγάλο διάστημα στην επικαιρότητα. Οι δύο αθλητές υποστήριξαν ότι δεν απέφυγαν σκόπιμα τον έλεγχο, αλλά ότι ενεπλάκησαν σε σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Οι εξηγήσεις τους δεν απέτρεψαν τις εξελίξεις σε αθλητικό επίπεδο. Οι Κεντέρης και Θάνου αποσύρθηκαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ ακολούθησε μακρά δικαστική διαμάχη. Το 2011 αθωώθηκαν από την κατηγορία της ψευδορκίας που συνδεόταν με την υπόθεση του τροχαίου.

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