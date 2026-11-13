Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

Με αφορμή τη σύλληψη του αδελφού του, Οδυσσέα, για την υπόθεση παράνομης διακίνησης απαγορευμένων ουσιών.

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών λόγω της σύλληψης του αδελφού του για παράνομη διακίνηση απαγορευμένων ουσιών.
  • Η παραίτηση του Πύρρου Δήμα δεν έγινε δεκτή από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.
  • Ο Πύρρος Δήμας διατηρεί παράλληλα τη θέση του ειδικού συμβούλου του υφυπουργού Αθλητισμού.
  • Ο Γιάννης Βρούτσης θεωρεί ότι ο Πύρρος Δήμας δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση και εκτιμά την άμεση αντίδρασή του.
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Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, μετά τη σύλληψη του αδελφού του, Οδυσσέα, για την υπόθεση παράνομης διακίνησης απαγορευμένων ουσιών.

Η παραίτησή του, ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος αποφάσισε να μην κάνει δεκτό το αίτημά του.

Σημειώνεται ότι ο Πύρρος Δήμας κατέχει παράλληλα τη θέση του ειδικού συμβούλου του υφυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Βρούτσης θεωρεί ότι ο Ολυμπιονίκης δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ εκτιμά την άμεση αντίδρασή του και την απόφασή του να υποβάλει την παραίτησή του μετά τις εξελίξεις που αφορούν τον αδελφό του.

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