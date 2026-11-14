«Ζητώ συγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο» – Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψή του

Ο Οδυσσέας Δήμας «σπάει τη σιωπή» του και μιλά για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

«Ζητώ συγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο» – Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψή του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Οδυσσέας Δήμας κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών, με δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.
  • Κατηγορείται ότι προμήθευε αναβολικά σε νεαρούς αθλητές, συμπεριλαμβανομένων ανήλικων παιδιών.
  • Ο ίδιος δηλώνει ότι έχει σταματήσει την προπόνηση αθλητών εδώ και δύο χρόνια και αρνείται ότι έδωσε με πρόθεση αναβολικά στον ανήλικο γιο του.
  • Υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούσε νόμιμα συμπληρώματα διατροφής και ότι κάποιες ουσίες στο σπίτι του ήταν για ιατρικούς λόγους.
  • Ζητά συγγνώμη από τον αδερφό του Πύρρο Δήμα, την οικογένειά του και το κοινό για την επιπόλαιη συμπεριφορά του.
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Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον προπονητή Οδυσσέα Δήμα, αδερφό του Ολυμπιονίκη, για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών.

Ο 58χρονος Οδυσσέας Δήμας κατηγορείται ότι προμήθευε νεαρούς αθλητές με απαγορευμένες ουσίες. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη και ανήλικα παιδιά.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο Οδυσσέας Δήμας εν που βρίσκεται στα κρατητήρια μέχρι την απολογία του για την υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις, «σπάει τη σιωπή» του και μιλά για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του στο Mega.

«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου.

Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε ΑΜΕΛΕΙΑ. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους. Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα», σημείωσε ο Οδυσσέας Δήμας.

Δείτε το βίντεο του Mega

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