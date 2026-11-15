Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε Μαζωνάκη σε live στη Θεσσαλονίκη και συγκίνησε

Snapshot Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε το «Ώρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη σε live στη Θεσσαλονίκη στις 13 Νοεμβρίου, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.

Το βίντεο της ερμηνείας της κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε πολλές αντιδράσεις.

Η Κατσιμίχα είχε ήδη ερμηνεύσει το ίδιο τραγούδι σε βίντεο που δημοσίευσε μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη τον Σεπτέμβριο, το οποίο επίσης έγινε viral.

Ο Γιάννης Κουτράκης σχολίασε τη δύναμη της μουσικής και τη συναισθηματική φόρτιση της ερμηνείας της Κατσιμίχα, επισημαίνοντας τη σχέση της μουσικής με τη μνήμη και το συναίσθημα. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη μουσική στιγμή χάρισε στο κοινό της η Μαριάνα Κατσιμίχα, τραγουδώντας τον «ύμνο» του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισής της στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Η ερμηνεία της στο «Ώρες Μικρές», δεν άργησε να ξεχωρίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί ευρέως και να προκαλεί συγκίνηση. Το απόσπασμα δημοσίευσε ο Γιάννης Κουτράκης, μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, δίνοντας ξανά την αφορμή για συζητήσεις γύρω από τη σχέση της μουσικής με τη μνήμη και το συναίσθημα.

https://www.instagram.com/reel/DfusWYHKu0S/

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η Μαριάνα Κατσιμίχα συνδέεται με το συγκεκριμένο τραγούδι. Τον Σεπτέμβριο, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο το ερμήνευε, το οποίο είχε επίσης γίνει viral, αγγίζοντας πολλούς χρήστες.

https://www.instagram.com/reel/Ddqm7rQgOEI/

Τη δική του συναισθηματική ανάγνωση της στιγμής έδωσε o Γιάννης Κουτράκης που κοινοποίησε το βίντεο, γράφοντας:

«Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής, να σε μπλέκει όπως δεν το περιμένεις και να σε δονεί χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Δεν υπάρχουν λογικές εξηγήσεις ούτε συνταγές ούτε οδηγίες χρήσεως και βεβαίως δεν υπάρχει και λόγος να βρεθούν.

Η ευαλωτότητα της Μαριάννας αρραβωνιάζεται με τον πόνο, με το φως αλλά και με το άδικο που περιβάλλει τον Μαζωνάκη. Η κυτταρική μας μνήμη τρέχει με χίλια και ψάχνεται.

Όλα τα "γιατί" απαντώνται μέσα σε 2 λεπτά.

Τι σου είναι τα τραγούδια και οι φωνές τους... άγνωστο».

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