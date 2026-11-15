Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες
Οι ημερομηνίες που μπορούν οι καταναλωτές να προγραμματίσουν τις αγορές τους
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- Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του 2026.
- Οι ημερομηνίες λειτουργίας είναι 29 Νοεμβρίου, 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2026.
- Η λειτουργία τις Κυριακές στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των εορταστικών αγορών.
- Οι καταναλωτές μπορούν να προγραμματίσουν τις αγορές τους για να αποφύγουν την κίνηση των καθημερινών.
Με την Black Friday να πλησιάζει, στις 27 Νοεμβρίου, οι εμπορικές επιχειρήσεις προετοιμάζονται για την αυξημένη κίνηση της εορταστικής περιόδου. Μέχρι το τέλος του 2026, οι καταναλωτές θα έχουν τέσσερις επιπλέον ευκαιρίες να κάνουν τις αγορές τους και τις Κυριακές, καθώς τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Σύμφωνα με το εορταστικό πρόγραμμα, τα καταστήματα θα είναι σε λειτουργία τις εξής Κυριακές:
- 29 Νοεμβρίου 2026, αμέσως μετά την Black Friday
- 13 Δεκεμβρίου 2026
- 20 Δεκεμβρίου 2026
- 27 Δεκεμβρίου 2026, την τελευταία Κυριακή του έτους
Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, αλλά και να αποφύγουν, εφόσον το επιθυμούν, την αυξημένη κίνηση των καθημερινών ημερών.
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