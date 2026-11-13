Εκπτώσεις: Πώς να αποφύγουν οι καταναλωτές τις παγίδες σε προσφορές των Black Fiday και Cyber Monday

Snapshot Η Black Friday θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου και η Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου, με εκπτώσεις σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Οι καταναλωτές πρέπει να συγκρίνουν τιμές και ποιότητα πριν αγοράσουν και να προγραμματίζουν τις αγορές τους σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους.

Τα καταστήματα υποχρεούνται να εμφανίζουν την χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών ως «παλιά τιμή» στις προσφορές.

Στις ηλεκτρονικές αγορές, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών και τα καταστήματα πρέπει να διαθέτουν εύκολη διαδικασία ακύρωσης μέσω ειδικού κουμπιού.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προειδοποιεί για τις παγίδες των προσφορών και καλεί σε προσοχή απέναντι σε ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα και επιθετικό μάρκετινγκ. Snapshot powered by AI

Πλησιάζει η μέρα της Black Friday και της Cyber Monday με σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η καθιερωμένη μέρα των εκπτώσεων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ η επόμενη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου είναι η μέρα εκπτώσεων των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αμέσως μετά ξεκινά η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων.

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί τους πολίτες να μην παρασυρθούν από τις δελεαστικές διαφημίσεις των καταστημάτων και υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες που προστατεύουν τον καταναλωτή από τις «προσφορές»-παγίδες.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα εξής:

Να συγκρίνουν πριν αγοράσουν. Να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (την παλιά και τη νέα) αλλά και την ποιότητα του προϊόντος, και να αναζητούν στο διαδίκτυο το ίδιο προϊόν με βάση τον κωδικό ή το μοντέλο του, ώστε να βεβαιωθούν ότι η τιμή που βρήκαν είναι πράγματι η πιο συμφέρουσα.

Να ξεκαθαρίσουν τι πραγματικά χρειάζονται και να κάνουν από πριν μια λίστα με τις αγορές τους, που να ταιριάζει στον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό, ώστε να αποφύγουν τα περιττά έξοδα.

Να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους όταν αγοράζουν με δόσεις ή με πιστωτική κάρτα και να ρωτούν αν υπάρχουν τόκοι ή άλλες χρεώσεις, γιατί αυτές μπορούν να ανεβάσουν πολύ το τελικό κόστος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο «αγόρασε τώρα – πλήρωσε αργότερα», που προβάλλεται έντονα στα ηλεκτρονικά καταστήματα: όσο εύκολο κι αν φαίνεται, πρόκειται κι αυτό για δανεισμό, και πολλές μικρές «άτοκες» δόσεις σε διαφορετικές αγορές μπορούν εύκολα να γίνουν ένα βαρύ χρέος.

Από τις 20 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα πριν από τη Black Friday, ισχύουν νέοι κανόνες που, στις περισσότερες περιπτώσεις, προστατεύουν και όσους αγοράζουν με αυτόν τον τρόπο, όπως ισχύει για τα καταναλωτικά δάνεια: όποιος δίνει την πίστωση πρέπει να ενημερώνει καθαρά για το πόσο θα κοστίσει συνολικά και να εξετάζει από πριν αν ο καταναλωτής μπορεί να την αποπληρώσει.

Να θυμούνται ότι, όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει έκπτωση, είναι υποχρεωμένο να δείχνει ως «παλιά τιμή» τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πουλούσε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Έτσι δεν μπορεί να «φουσκώσει» την τιμή λίγο πριν από τη Black Friday και μετά να την παρουσιάσει ως έκπτωση.

Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε μορφή προσφοράς, όπως:

έκπτωση σε ποσοστό, π.χ. «20% έκπτωση»

έκπτωση σε ποσό, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση»

νέα τιμή δίπλα στην παλιά, π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή η παλιά τιμή διαγραμμένη

διαφημίσεις όπως «αγοράστε σήμερα χωρίς ΦΠΑ», που σημαίνει ότι η τιμή μειώνεται όσο η αξία του ΦΠΑ (ο φόρος, βέβαια, πληρώνεται κανονικά)

ανακοινώσεις όπως «εκπτωτική τιμή», «ειδικές προσφορές» ή «προσφορές Black Friday».

Αν η «παλιά τιμή» μιας προσφοράς φαίνεται ύποπτα υψηλή, ο καταναλωτής πρέπει να το καταγγείλει.

Να ζητούν πάντα την απόδειξη για ό,τι αγοράζουν. Αν το προϊόν βγει ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η απόδειξη είναι απαραίτητη.

Προσοχή στα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα

Για τις αγορές από το διαδίκτυο, να ξέρουν ότι μπορούν να επιστρέψουν το προϊόν μέσα σε 14 ημέρες, χωρίς να δώσουν καμία εξήγηση (με λίγες εξαιρέσεις, π.χ. για προϊόντα που φτιάχτηκαν ειδικά κατά παραγγελία).

Επιπλέον, από τον Ιούλιο κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα και κάθε εφαρμογή αγορών είναι υποχρεωμένα να έχουν σε εμφανές σημείο ένα κουμπί «Πατήστε εδώ για υπαναχώρηση», με το οποίο ο καταναλωτής ακυρώνει την αγορά του με λίγα κλικ, χωρίς τηλεφωνήματα και χωρίς επιστολές. Το κατάστημα πρέπει να του στείλει χωρίς καθυστέρηση επιβεβαίωση, με ημερομηνία και ώρα. Η ακύρωση πρέπει να είναι τόσο εύκολη όσο και η αγορά. Σημειώνεται ότι αν το κουμπί λείπει ή είναι κρυμμένο, αξίζει να το καταγγείλετε.

Επειδή πλέον ένα μεγάλο μέρος των αγορών γίνεται ηλεκτρονικά, υπενθυμίζονται από την ΕΕΚΕ οι κανόνες για ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο, που πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως απέναντι σε ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα και σε μηνύματα με «απίστευτες» προσφορές που ζητούν στοιχεία καρτών.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://eeke.gr/category/chrisimes-simvoules/ilektroniko-emporio/

«Είναι καλό να γνωρίζουμε όλοι ότι ο καταναλωτικός "πυρετός" που καλλιεργούν οι μεγάλοι παίκτες του εμπορίου με τεχνικές μάρκετινγκ (Black Friday, ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές, «λευκές νύχτες» κ.λπ.) ασκεί, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ψυχολογική πίεση στον καταναλωτή, που νιώθει ότι "πρέπει" να προλάβει τις προσφορές. Σε μια εποχή που η ακρίβεια στα βασικά αγαθά δεν λέει να υποχωρήσει, οι αγορές μας χρειάζονται σύνεση και ψυχραιμία» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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