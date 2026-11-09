BLACK FRIDAY για τη «ΦΟΝΙΣΣΑ» με τη Λυδία Κονιόρδου
Η μεγάλη θεατρική συνάντηση συνεχίζεται στο Θέατρο ERGON!
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Η«Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με τη σπουδαία Λυδία Κονιόρδου, σε διασκευή και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στο Θέατρο ERGON, παρατείνοντας τις παραστάσεις της έως και τις 17 Ιανουαρίου 2027!
Παράλληλα, το Θέατρο ERGON γιορτάζει τη BLACK FRIDAY με 25% έκπτωση στα εισιτήρια, από τις 10 Νοεμβρίου, για όλες τις ημέρες παραστάσεων, σε όλες τις ζώνες. Δείτε εδώ τις πρώτες φωτογραφίες από την παράσταση.
Μια παράσταση που συγκινεί. Μια ευκαιρία που αξίζει!
Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από την παράσταση:
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