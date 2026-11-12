Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές κατά τις αγορές σε καταστήματα και διαδίκτυο

Οι 12 παράμετροι που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι καταναλωτές το φετινό Black Friday,  σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή π

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές κατά τις αγορές σε καταστήματα και διαδίκτυο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς παρακολουθεί τις διαδικτυακές προσφορές και εστιάζει σε παραπλανητικές εκπτώσεις, κρυφές χρεώσεις και πιέσεις για βιαστική αγορά.
  • Οι εκπτώσεις πρέπει να υπολογίζονται βάσει της χαμηλότερης τιμής πώλησης των τελευταίων 30 ημερών από το ίδιο κατάστημα, όχι βάσει της προτεινόμενης λιανικής τιμής του κατασκευαστή.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν την αυθεντικότητα του πωλητή, την πλήρη τιμολόγηση συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών και να συγκρίνουν το ίδιο ακριβώς προϊόν σε άλλα καταστήματα.
  • Συνιστάται να διατηρούν αποδείξεις και επιβεβαιώσεις παραγγελίας και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για επιστροφή ή υπαναχώρηση εντός 14 ημερών από ηλεκτρονικές αγορές.
  • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι εκπτώσεις είναι αληθινές, σαφείς και διαφανείς, και να αποφεύγουν πρακτικές που παραπλανούν ή επιβάλλουν χρεώσεις χωρίς ρητή συναίνεση.
Snapshot powered by AI

Μια έκπτωση 40% τραβά το βλέμμα. Πόσο όμως κόστιζε το προϊόν πριν από την προσφορά; Πόσο το πουλούν αλλού; Και πόσα θα πληρώσετε τελικά μαζί με τα μεταφορικά;

Το παραπάνω αναφέρει, ενόψει της Black Friday, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε ανακοίνωσή της και υπογραμμίζει ότι, ήδη, παρακολουθεί τη διαδικτυακή αγορά ενώ προσθέτει ότι οι έλεγχοί της εστιάζουν στις παραπλανητικές εκπτώσεις, στις χρεώσεις που δεν φαίνονται εξαρχής και στις πρακτικές που πιέζουν τον καταναλωτή να αγοράσει βιαστικά.

Για ασφαλέστερες αγορές, η ΑΑΕΑ&ΠΚ συστήνει:

1. Ξεκινήστε από όσα χρειάζεστε. Πριν δείτε τις προσφορές, σημειώστε τι θέλετε να αγοράσετε και πόσα μπορείτε να διαθέσετε.

2. Δείτε από ποια τιμή υπολογίζεται η έκπτωση. Κατά κανόνα, όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει μείωση τιμής, πρέπει να αναγράφει ως προηγούμενη τη χαμηλότερη τιμή στην οποία το ίδιο πωλούσε το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Η «προτεινόμενη λιανική τιμή» του κατασκευαστή δεν σας λέει πόσο το πωλούσε το κατάστημα.

3. Συγκρίνετε το ίδιο ακριβώς προϊόν. Δείτε πόσο κοστίζει και σε άλλα καταστήματα. Ελέγξτε τον κωδικό του μοντέλου, τη χωρητικότητα, τι περιλαμβάνει η συσκευασία και αν το προϊόν είναι καινούργιο ή ανακατασκευασμένο.

4. Πάρτε τον χρόνο σας. Πριν πατήσετε «αγορά» επειδή βλέπετε «τελευταία τεμάχια» ή ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα, ελέγξτε την τιμή και τη διαθεσιμότητα. Αν το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναρχίζει, έχετε έναν ακόμη λόγο να μη βιαστείτε.

5. Μάθετε ποιος είναι ο πωλητής. Αναζητήστε την επωνυμία, την έδρα και τα έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Μια ιστοσελίδα γραμμένη στα ελληνικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κατάστημα βρίσκεται στην Ελλάδα. Αν βρήκατε την προσφορά στα κοινωνικά δίκτυα (Instagram/Facebook/TikTok κ.λπ.) και δεν μπορείτε να εξακριβώσετε ποιος πουλά το προϊόν ή πώς θα επικοινωνήσετε μαζί του, μην προχωρήσετε στην αγορά.

6. Μπείτε στο κατάστημα από τη δική του διεύθυνση. Αν μια εντυπωσιακή προσφορά σάς έρθει με SMS ή email, πληκτρολογήστε εσείς τη διεύθυνση του καταστήματος. Ένα γνώριμο λογότυπο αντιγράφεται εύκολα.

7. Δείτε τι θα πληρώσετε στο ταμείο. Ελέγξτε τα μεταφορικά και τυχόν άλλες χρεώσεις. Πριν ολοκληρώσετε την αγορά, βεβαιωθείτε ότι στο καλάθι δεν έχει προστεθεί ασφάλιση, συνδρομή ή υπηρεσία που δεν επιλέξατε.

8. Αν αγοράζετε με δόσεις ή αναβαλλόμενη πληρωμή, υπολογίστε το σύνολο. Δείτε πόσες είναι οι δόσεις, πότε λήγουν και πόσα θα έχετε πληρώσει στο τέλος, μαζί με τυχόν τόκους ή έξοδα.

9. Πριν εγκρίνετε την πληρωμή, ελέγξτε το ποσό και τον δικαιούχο. Μη δίνετε σε κανέναν τραπεζικούς κωδικούς ή κωδικούς μιας χρήσης. Αν ένα άγνωστο κατάστημα δέχεται μόνο τραπεζικό έμβασμα, ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία του πριν στείλετε χρήματα. Αν υποψιάζεστε απάτη, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας. Αν εντοπίσετε χρέωση που δεν εγκρίνατε, ζητήστε οδηγίες για να την αμφισβητήσετε γραπτώς.

10. Δείτε πότε θα παραλάβετε και πού γίνεται η επιστροφή. Ελέγξτε από πού αποστέλλεται το προϊόν και ποιος πληρώνει τα έξοδα επιστροφής. Μια χαμηλότερη τιμή μπορεί να μη σας συμφέρει αν χρειαστεί να στείλετε το προϊόν πίσω στο εξωτερικό.

11. Ξεχωρίστε την αλλαγή γνώμης από το ελάττωμα. Στις περισσότερες διαδικτυακές αγορές από επαγγελματία έχετε 14 ημέρες από την παραλαβή για να δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε, χωρίς να εξηγήσετε γιατί. Στις «συμβάσεις από απόσταση» ή «στις ηλεκτρονικές αγορές» έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως τα προϊόντα που φτιάχτηκαν ειδικά για εσάς. Σε φυσικό κατάστημα, η επιστροφή λόγω αλλαγής γνώμης εξαρτάται από την πολιτική του. Αν όμως το προϊόν είναι ελαττωματικό, τα νόμιμα δικαιώματά σας ισχύουν ακόμη κι αν το αγοράσατε με έκπτωση.

12. Κρατήστε την προσφορά και την απόδειξη. Φυλάξτε την απόδειξη και την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Κρατήστε και ένα στιγμιότυπο της προσφοράς όπου φαίνονται η τιμή και οι όροι της. Αν προκύψει πρόβλημα, επικοινωνήστε γραπτώς με τον πωλητή.

Η Αρχή υπενθυμίζει σε όλες τις επιχειρήσεις ότι οι ανακοινώσεις εκπτώσεων πρέπει να είναι πραγματικές, σαφείς, διαφανείς και ακριβείς. Οι εικονικές μειώσεις τιμών, η ψευδής δημιουργία επείγοντος και οι χρεώσεις χωρίς ρητή συναίνεση είναι αντίθετες με τις υποχρεώσεις προστασίας του καταναλωτή.

Πότε «πέφτει» φέτος η Black Friday

Θυμίζεται πως η Black Friday oρίζεται συνήθως την τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου, αλλά πάντα ακολουθεί την ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Έτσι, φέτος η Black Friday θα «πέσει» την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σε ονομαστική ψηφοφορία 17 άρθρα του νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ - «Για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα»

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραχιόλι διακοσμημένο με σπάνιο ζαφείρι των Ρομανόφ πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι $4,9 εκατ.

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά Πιερρακάκη στη Βουλή: «Είστε μπροστινοί των funds»

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μαλάτεια - Βίντεο

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: 25αρια και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή – Τι καιρό θα κάνει έως τις 17 Νοεμβρίου

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον: Ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες - Αυτοπυροβολήθηκε ο δράστης

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο σταρ που έκανε τρίο σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη ελαιόλαδο και άλλες ανείπωτες ιστορίες: Πώς παρουσιαστές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί και Βρετανοί σελέμπριτις πετυχαίνουν «ομερτά» για τα σεξουαλικά τους σκάνδαλα

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

18:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι μια από τις αρετές που αγαπάς σ αυτή την εταιρεία»: Όταν η 2η ερωμένη του Τζένσεν Χουάνγκ αποθέωνε την Nvidia

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης - Τι είπε στον συγκάτοικό του

18:07ANNOUNCEMENTS

«Καρκίνος του πνεύμονα: Από την Επιστημονική Πρόοδο στην Πραγματική Εμπειρία Φροντίδας»

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές κατά τις αγορές σε καταστήματα και διαδίκτυο

17:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρέναρε» το Χρηματιστήριο έπειτα από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

17:41LIFESTYLE

ERTFLIX - «Θάλασσες μας χώρισαν»: Πότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σύγκρουση ΙΧ με σχολικό – Στο νοσοκομείο πατέρας και παιδί - Βίντεο

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μαλάτεια - Βίντεο

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: 25αρια και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή – Τι καιρό θα κάνει έως τις 17 Νοεμβρίου

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο σταρ που έκανε τρίο σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη ελαιόλαδο και άλλες ανείπωτες ιστορίες: Πώς παρουσιαστές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί και Βρετανοί σελέμπριτις πετυχαίνουν «ομερτά» για τα σεξουαλικά τους σκάνδαλα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Ποια είναι η γυναίκα-αράχνη που κατηγορεί ότι τον ώθησε στο κύκλωμα - Ροζ ταινίες και φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

17:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΣΕΑΔ: Τελεσίδικη αφαίρεση 2 βαθμών για την ΚΑΕ Ολυμπιακός και 7 αγωνιστικές σε Ταϊρίκ Τζόουνς

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης - Τι είπε στον συγκάτοικό του

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση αθλητών στις Πανελλαδικές - Νέα κριτήρια και προϋποθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ