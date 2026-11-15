Ισπανία: Σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν στα Κανάρια Νησιά το Σάββατο

Snapshot Σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν στα Κανάρια Νησιά το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων σε μία ημέρα από το 2020.

Οι 1.488 διασωθέντες προέρχονταν κυρίως από τη Σενεγάλη, τη Γκάμπια και τη Γουινέα-Κονάκρι και μεταφέρθηκαν σε διάφορα νησιά του αρχιπελάγους.

Η μεταναστευτική διαδρομή από τη Δυτική Αφρική στα Κανάρια Νησιά θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες παγκοσμίως λόγω των δύσκολων συνθηκών και των υπερπλήρων σκαφών.

Η αύξηση των αφίξεων έχει επιβαρύνει τις υποδομές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ειδικά στα μικρότερα νησιά των Καναρίων.

Από τον Οκτώβριο παρατηρείται έξαρση της μετανάστευσης από τη Δυτική Αφρική προς το ισπανικό αρχιπέλαγος, με σχεδόν 70.000 αφίξεις στη Θεούτα. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό μαζικής μετανάστευσης σημειώθηκε στην Ισπανία το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, καθώς σχεδόν 1.500 άτομα έφτασαν στα Κανάρια Νησιά.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό αφίξεων που είχε καταγραφεί σε μία μόνο ημέρα από το 2020, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Συνολικά 1.488 άτομα που επέβαιναν σε 14 σκάφη διασώθηκαν από την ισπανική ακτοφυλακή, ανέφερε το EFE την Κυριακή, επικαλούμενο την υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης. Οι περισσότεροι από τους διασωθέντες προέρχονταν από τη Σενεγάλη, τη Γκάμπια και τη Γουινέα-Κονάκρι.

Οι τελευταίες αφίξεις έρχονται σε μία νέα περίοδο έξαρσης της μετανάστευσης από χώρες της Δυτικής Αφρικής προς το ισπανικό αρχιπέλαγος από τον Οκτώβριο, με κορύφωση την είσοδο σχεδόν 70.000 ατόμων στη Θεούτα.

Τελευταία φορά που τα Κανάρια νησιά κατέγραψαν αντίστοιχη μαζική είσοδο ήταν στις 7 Νοεμβρίου 2020, όταν διασώθηκαν 1.461 άτομα σε μία μέρα, ανέφεραν οι υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης.

Μία από τις βάρκες που διασώθηκαν το Σάββατο μετέφερε 240 άτομα, μεταξύ των οποίων 12 γυναίκες και 36 παιδιά, ανέφεραν οι αρχές. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Ελ Ιέρο, ένα από τα μικρότερα νησιά του αρχιπελάγους, ενώ μία έφτασε στη Γκραν Κανάρια και μία άλλη στην Τενερίφη.

Η αύξηση αυτή έχει ασκήσει επιπλέον πίεση στις εγκαταστάσεις υποδοχής και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ορισμένα από τα νησιά των Καναρίων, ιδίως στα μικρότερα και λιγότερο πυκνοκατοικημένα νησιά.

Η μεταναστευτική διαδρομή του Ατλαντικού από τη Δυτική Αφρική προς τα νησιά των Καναρίων θεωρείται μία από τις πιο θανατηφόρες διαδρομές στον κόσμο, με χιλιάδες μετανάστες να επιχειρούν το ταξίδι κάθε χρόνο σε υπερπλήρη σκάφη, παρά τη θαλασσοταραχή, τα ισχυρά ρεύματα και τις μεγάλες αποστάσεις.

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