Παρέμβαση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη 

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σήμερα στις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης για την ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυξημένη μεταναστευτική πίεση, με τις αφίξεις χιλιάδων μεταναστών στην Κρήτη και τη Γαύδο από τα παράλια της ανατολικής Λιβύης να αυξάνονται ραγδαία», επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι «η κατάσταση κορυφώθηκε με ακόμη μία ναυτική τραγωδία στα ανοικτά της Κρήτης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 μετανάστες, οι οποίοι εγκαταλείφθηκαν στο έλεος των διακινητών χωρίς νερό και τροφή».

Ανεξέλεγκτα κυκλώματα παρά τις χρηματοδοτήσεις

Όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων δρουν ανεξέλεγκτα με την ανοχή ή και την αδυναμία αντιμετώπισης εκ μέρους των λιβυκών αρχών, την ίδια στιγμή που η Λιβύη λαμβάνει διαχρονικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης.

Όπως αποκαλύπτει μάλιστα, η ΕΕ πρόσφατα προώθησε πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκ. ευρώ προς την ανατολική Λιβύη. «Η τρέχουσα κατάσταση καταδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις δεν τηρούνται, ενώ η έλλειψη συνεργασίας της Λιβύης θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και αποσταθεροποιεί τη γεωπολιτική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνει ο Νικόλας Φαραντούρης και ζητά απ' την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

α) Συγκεκριμένες ενέργειες ώστε η Λιβύη να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, να πατάξει τα δίκτυα διακινητών και να συνεργαστεί αποτελεσματικά, βάσει των συμφωνηθέντων και του Διεθνούς Δικαίου, και

β) Αξιολόγηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς τη Λιβύη και συγκεκριμένα μέτρα για τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου από τη Λιβύη.

Η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της

Σε δηλώσεις του απ' τις Βρυξέλλες ο Νικόλας Φαραντούρης κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της. «Είναι προφανές ότι τα χρήματα προς τη Λιβύη δεν πιάνουν τόπο ενώ την ίδια στιγμή η Λιβύη δεν σέβεται ούτε τις υποχρεώσεις της, ούτε το διεθνές δίκαιο. Καλώ την Επιτροπή να πάρει άμεσα μέτρα και επιτέλους να αναθεωρήσει την μεταναστευτική πολιτική της που καταδικάζει συγκεκριμένες χώρες σε αποθήκες ψυχών», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Στάλθηκε από το iPhone μου

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