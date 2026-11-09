Κρήτη: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων - 133 διασώσεις σε τρία περιστατικά

Οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία, με τη συνδρομή του Λιμενικού και της Frontex

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κρήτη: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων - 133 διασώσεις σε τρία περιστατικά

Φωτογραφία αρχείου

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  • Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης, με 20 νεκρούς και περίπου 133 διασωθέντες μετανάστες.
  • Η πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκε 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περισυλλέχθηκαν 18 επιζώντες και 12 σοροί.
  • Δύο επιπλέον περιστατικά σημειώθηκαν 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, με συνολικά 87 διασωθέντες.
  • Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πλωτά μέσα του Λιμενικού, πλοίο εμπορευματοκιβωτίων και εναέρια μέσα της Frontex.
  • Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για περαιτέρω διαδικασίες.
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Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν 20 σορούς και να διασώζουν συνολικά περίπου 133 μετανάστες.

Ο απολογισμός των ναυτικών περιστατικών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή παραμένει βαρύς, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 12 νεκρούς και περίπου 105 διασωθέντες, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων στους 20 και των διασωθέντων στους 133.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CretaLive, οι επιχειρήσεις εξελίχθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία, με τη συνδρομή πλωτών μέσων του Λιμενικού, πλοίου που έπλεε στην περιοχή και εναέριων μέσων της Frontex.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όταν εντοπίστηκε λέμβος από διερχόμενο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου.

Στο σημείο έφτασε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε 18 επιζώντες, καθώς και τις σορούς 12 ανθρώπων. Το πλωτό σκάφος κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δύο ακόμη διασώσεις νότια της Κρήτης

Παράλληλα, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν άλλες δύο λέμβοι με περίπου 47 και 40 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Για τον εντοπισμό τους συνέβαλαν εναέρια μέσα της Frontex, τόσο επανδρωμένο όσο και μη επανδρωμένο. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας και αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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