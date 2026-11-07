Ιεράπετρα: Σορός εντοπίστηκε στη Χρυσή - Πιθανή σύνδεση με το ναυάγιο 60 μεταναστών

Snapshot Σορός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στη βόρεια πλευρά της νήσου Χρυσής στην Κρήτη.

Οι Αρχές συνδέουν τη σορό με το ναυάγιο σκάφους με περίπου 60 μετανάστες που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Την Τρίτη μετανάστης που βρέθηκε στη Χρυσή ανέφερε ότι ήταν ο μόνος επιζών του ναυαγίου.

Οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τη μεταφορά της σορού από τη Χρυσή, καθώς δεν μπορεί να φτάσει σκάφος του Λιμεναρχείου.

Έρευνες του Λιμενικού και της Frontex στη θαλάσσια περιοχή δεν έχουν εντοπίσει επιπλέον στοιχεία από το ναυάγιο. Snapshot powered by AI

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου σε παραλία της βόρειας πλευράς της νήσου Χρυσής, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να πρόκειται για μετανάστη, με τις Αρχές να συνδέουν το γεγονός με τις πληροφορίες για ναυάγιο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με το radiolasithi, η περισυλλογή της σορού δεν έχει γίνει ακόμη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από το πρωί δεν επιτρέπουν σε σκάφος του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας να διανύσει την απόσταση μέχρι το νησί.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη 3/11 οι Λιμενικές Αρχές της Χρυσής εντόπισαν έναν μετανάστη ο οποίος ενημέρωσε για ναυάγιο με τουλάχιστον 60 άτομα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι επέβαινε σε σκάφος μαζί με άλλους μετανάστες, όταν αυτό βυθίστηκε λόγω των ισχυρών ανέμων. Επίσης ανέφερε ότι ήταν ο μόνος που κατάφερε να επιζήσει και κολύμπησε μέχρι τις ακτές.

Σκάφη του Λιμενικού και της Frontex διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής και στο Κουφονήσι, χωρίς να εντοπίσουν κανένα στοιχείο από το ναυάγιο.

Η μεταφορά της σορού αναμένεται να γίνει μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

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