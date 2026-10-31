Θρίλερ στην Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά – Η τέταρτη σε μια βδομάδα

Snapshot Έχει εντοπιστεί τέταρτη σορός σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά των Χανίων μέσα σε μία εβδομάδα.

Οι σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης, χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί τα θύματα ή οι συνθήκες θανάτου.

Υπάρχει υπόνοια για πιθανό ναυάγιο στη διαδρομή από τη Λιβύη προς την Κρήτη, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί για την ανάσυρση και μεταφορά των σορών, χωρίς μέχρι στιγμής να συνδέουν τα περιστατικά μεταξύ τους. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη σε θαλάσσια περιοχή νότια των Χανίων. Η σορός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, περίπου στις 14:50, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρού Σφακίων. Η ταυτότητα του νεκρού παραμένει άγνωστη, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για το φύλο του ή τις συνθήκες θανάτου.

Πρόκειται για το τέταρτο παρόμοιο περιστατικό που καταγράφεται σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερωτήματα για το ενδεχόμενο να έχει σημειωθεί κάποιο ναυάγιο στη θαλάσσια διαδρομή από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ούτε έχουν προκύψει συγκεκριμένες ενδείξεις που να συνδέουν τα περιστατικά με κοινό ναυάγιο.

Τέσσερις σοροί από τις 24 Οκτωβρίου

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, είχε εντοπιστεί ακόμη μία σορός στην παραλία Ποταμού, στη βόρεια πλευρά της Γαύδου, κινητοποιώντας τις λιμενικές Αρχές.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν είχαν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα ή το φύλο του νεκρού, ενώ οι συνθήκες θανάτου παρέμεναν αδιευκρίνιστες.

Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη περιστατικά:

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, σορός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γαύδου. Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχε σκάφος της Frontex, το οποίο τη μετέφερε στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, εξεταζόταν το ενδεχόμενο ο νεκρός να ήταν μετανάστης, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η ταυτότητά του.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, εντοπίστηκε δεύτερη σορός αγνώστων στοιχείων, περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Ρουμέλης Σφακίων. Η περισυλλογή πραγματοποιήθηκε από σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ακολούθησε η μεταφορά της στο λιμάνι των Σφακίων. Η σορός βρισκόταν επίσης σε προχωρημένη κατάσταση σήψης.

Παρά τη χρονική εγγύτητα των τεσσάρων περιστατικών, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής εάν συνδέονται μεταξύ τους, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες των θανάτων.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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