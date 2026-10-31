Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε το ένα ρεύμα του Περιφερειακού λόγω Flyover

Snapshot Απόψε, Σάββατο 31/10/2026, θα κλείσει το ρεύμα προς Δυτικά της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από τις 23:30 έως τις 05:30 μεταξύ των κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου Κ6 και της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και του αστικού ιστού.

Το ρεύμα προς Ανατολικά στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό θα λειτουργεί κανονικά.

Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν την οδική σήμανση και να είναι προσεκτικοί για την αποφυγή ατυχημάτων και κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας γίνεται λόγω εργασιών για το έργο Flyover. Snapshot powered by AI

Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το Flyover.

Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο (31/10/2026) κατά τις ώρες 23:30 έως 05:30΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας:

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (30/10/2026) και το Σάββατο (31/10/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ εκάστης ημέρας έως 05:30΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) και συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».

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