Μπαράζ αφίξεων και σήμερα στην Κρήτη: Νέο περιστατικό με 49 μετανάστες - 8 μικρά παιδιά ανάμεσά τους

Snapshot Στην Κρήτη καταγράφεται έντονη αύξηση μεταναστευτικών ροών με πολλαπλές αφίξεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Στην περιοχή Πλατιά Πειράματα εντοπίστηκαν 49 μετανάστες, εκ των οποίων 8 είναι μικρά παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών.

Στην Ψαρή Φοράδα αποβιβάστηκαν 40 μετανάστες, κυρίως νεαροί άνδρες πιθανόν από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα.

Νωρίτερα, 51 μετανάστες διασώθηκαν νοτιοδυτικά της Γαύδου με τη βοήθεια drone της Frontex και σκάφους του Λιμενικού.

Οι αρχές παρέχουν πρώτες βοήθειες και ασφαλή μεταφορά σε όλους τους διασωθέντες μετανάστες. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση διαρκούς κινητοποίησης βρίσκονται οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές της Κρήτης, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς τις νότιες ακτές του νησιού παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση με αλλεπάλληλα περιστατικά μέσα στην ίδια ημέρα.

Νέο περιστατικό στα Πλατιά Πειράματα

Το πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Πλατιά Πειράματα, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 49 μετανάστες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανάμεσά τους βρίσκονται 35 άνδρες, 6 γυναίκες και 8 παιδιά ηλικίας μόλις 2 έως 5 ετών. Οι αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους.

Αποβίβαση το πρωί στην Ψαρή Φοράδα

Νωρίτερα το πρωί, νέα άφιξη μεταναστών αναστάτωσε την παραλία της Ψαρής Φοράδας στον Δήμο Βιάννου. Περίπου στις 10:30 π.μ., μια ξύλινη λέμβος προσέγγισε την ακτή και αποβίβασε 40 αλλοδαπούς. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται κυρίως για νεαρούς άνδρες, πιθανότατα υπηκόους Σουδάν, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και μία γυναίκα.

Πρωινή επιχείρηση διάσωσης νότια της Γαύδου

Το μπαράζ των σημερινών αφίξεων είχε ξεκινήσει από τα ξημερώματα, όταν 51 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Τη λέμβο εντόπισε αρχικά μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της Frontex, ενώ στην επιχείρηση περισυλλογής συμμετείχε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο μετέφερε με ασφάλεια τους ανθρώπους στο λιμάνι της Γαύδου. Πρόκειται για 50 άνδρες και μία ανήλικη κοπέλα, με την πλειονότητα να δηλώνουν υπήκοοι Σουδάν.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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