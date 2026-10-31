Μπαράζ αφίξεων και σήμερα στην Κρήτη: Νέο περιστατικό με 49 μετανάστες - 8 μικρά παιδιά ανάμεσά τους

Δεκάδες αποβιβάσεις μέσα σε λίγες ώρες

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Μπαράζ αφίξεων και σήμερα στην Κρήτη: Νέο περιστατικό με 49 μετανάστες - 8 μικρά παιδιά ανάμεσά τους
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Κρήτη καταγράφεται έντονη αύξηση μεταναστευτικών ροών με πολλαπλές αφίξεις μέσα στην ίδια ημέρα.
  • Στην περιοχή Πλατιά Πειράματα εντοπίστηκαν 49 μετανάστες, εκ των οποίων 8 είναι μικρά παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών.
  • Στην Ψαρή Φοράδα αποβιβάστηκαν 40 μετανάστες, κυρίως νεαροί άνδρες πιθανόν από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα.
  • Νωρίτερα, 51 μετανάστες διασώθηκαν νοτιοδυτικά της Γαύδου με τη βοήθεια drone της Frontex και σκάφους του Λιμενικού.
  • Οι αρχές παρέχουν πρώτες βοήθειες και ασφαλή μεταφορά σε όλους τους διασωθέντες μετανάστες.
Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση διαρκούς κινητοποίησης βρίσκονται οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές της Κρήτης, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς τις νότιες ακτές του νησιού παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση με αλλεπάλληλα περιστατικά μέσα στην ίδια ημέρα.

Νέο περιστατικό στα Πλατιά Πειράματα

Το πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Πλατιά Πειράματα, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 49 μετανάστες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανάμεσά τους βρίσκονται 35 άνδρες, 6 γυναίκες και 8 παιδιά ηλικίας μόλις 2 έως 5 ετών. Οι αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους.

Αποβίβαση το πρωί στην Ψαρή Φοράδα

Νωρίτερα το πρωί, νέα άφιξη μεταναστών αναστάτωσε την παραλία της Ψαρής Φοράδας στον Δήμο Βιάννου. Περίπου στις 10:30 π.μ., μια ξύλινη λέμβος προσέγγισε την ακτή και αποβίβασε 40 αλλοδαπούς. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται κυρίως για νεαρούς άνδρες, πιθανότατα υπηκόους Σουδάν, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και μία γυναίκα.

Πρωινή επιχείρηση διάσωσης νότια της Γαύδου

Το μπαράζ των σημερινών αφίξεων είχε ξεκινήσει από τα ξημερώματα, όταν 51 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Τη λέμβο εντόπισε αρχικά μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της Frontex, ενώ στην επιχείρηση περισυλλογής συμμετείχε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο μετέφερε με ασφάλεια τους ανθρώπους στο λιμάνι της Γαύδου. Πρόκειται για 50 άνδρες και μία ανήλικη κοπέλα, με την πλειονότητα να δηλώνουν υπήκοοι Σουδάν.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ αφίξεων και σήμερα στην Κρήτη: Νέο περιστατικό με 49 μετανάστες - 8 μικρά παιδιά ανάμεσά τους

15:32WHAT THE FACT

Η πιο παράξενη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας: Το φάντασμα που έκανε έρωτα με έναν άνθρωπο

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιτεχνούπολη: «Ξυπνάμε σαν να μας βομβαρδίζουν» – Ο εκκωφαντικός θόρυβος από την προσωρινή γέφυρα του Στρατού αναστατώνει τους κατοίκους

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή σε τροχαίο η επικεφαλής της πρεσβείας της Τσεχίας στην Ιερουσαλήμ - Χτυπήθηκε από μίνι βαν

15:19ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική πρόκληση: «Στρατός-φάντασμα η Ελλάδα – Με δανεικά όπλα έκανε επίδειξη ισχύος η Αθήνα»

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή προσγείωση του Airbus A350 στο Ηράκλειο - Δείτε το βίντεο

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Θεσμική κρίση στην Πολωνία: Ο Πρόεδρος συγκαλεί εκτάκτως το Κοινοβούλιο - «Δεν θα είναι Μπανανία»

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για Μακάριο Λαζαρίδη: «Ξεπέρασε το όριο δέχτηκα bullying»

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: «Οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα καταγράφουν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Δέκα συλλήψεις σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ναρκωτικά

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος χτύπησε μαθητή κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος - Στο νοσοκομείο ο 13χρονος

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρελή καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου αξίας 2 εκατ. ευρώ σε 3 χώρες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο ναυτοδικείο ο εμπρηστής υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 14χρονος έκλεψε κοσμήματα από σπίτι και διέφυγε από το μπαλκόνι - Πώς τον εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

14:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκκληση Καλλιάνου για την Αττική και άλλες 10 περιοχές - «Προσέξτε τις μετακινήσεις σας»

14:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral βίντεο: Σφουγγαρίστρα η σημαία της Μπαρτσελόνα σε αγώνες στο Καζακστάν - Οργή των οπαδών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος για το «Criminal Minds» μετά από 20 σεζόν - Αιφνιδιάστηκαν οι πρωταγωνιστές από την ακύρωση της σειράς

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

13:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκκληση Καλλιάνου για την Αττική και άλλες 10 περιοχές - «Προσέξτε τις μετακινήσεις σας»

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

15:19ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική πρόκληση: «Στρατός-φάντασμα η Ελλάδα – Με δανεικά όπλα έκανε επίδειξη ισχύος η Αθήνα»

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος για το «Criminal Minds» μετά από 20 σεζόν - Αιφνιδιάστηκαν οι πρωταγωνιστές από την ακύρωση της σειράς

11:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Οι επικίνδυνες περιοχές

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρελή καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου αξίας 2 εκατ. ευρώ σε 3 χώρες

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον φετινό χειμώνα

12:55LIFESTYLE

Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για Μακάριο Λαζαρίδη: «Ξεπέρασε το όριο δέχτηκα bullying»

11:49LIFESTYLE

«Σε ευχαριστούμε Χάιντι» - Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στο έγκλημα στις Σέρρες: Καταθέτει ως ύποπτος της δολοφονίας ο γιος του Γιώργου Χατζίδη

08:58LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το επικό τρολάρισμα της τραγουδίστριας στον Νίκο Καρβέλα για το Halloween

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ