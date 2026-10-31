Εντυπωσιακή προσγείωση του Airbus A350 στο Ηράκλειο - Δείτε το βίντεο

Snapshot Το Airbus A350-941 της Edelweiss πραγματοποίησε μια ασυνήθιστη προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» ακολουθώντας διαφορετική κατεύθυνση από τη συνηθισμένη.

Η αλλαγή στην κατεύθυνση προσέγγισης οφείλεται στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στη φορά και την ένταση των ανέμων.

Η αντίθετη κατεύθυνση προσγείωσης για το Σάββατο 31/10 ευνόησε την προσέγγιση από την πλευρά της Ντίας προς το αεροδρόμιο.

Η πρακτική αλλαγής κατεύθυνσης προσγείωσης είναι συνηθισμένη και καθορίζεται από τους πιλότους και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας.

Πίσω από το Airbus ακολουθούσε ακόμη ένα αεροπλάνο που αναμενόταν να προσεγγίσει με τον ίδιο τρόπο λόγω των καιρικών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφηκε στον ουρανό του Ηρακλείου, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα επιβατικά αεροσκάφη στον κόσμο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» ακολουθώντας διαφορετική κατεύθυνση προσέγγισης από τη συνηθισμένη.

Πρόκειται για το Airbus A350-941 της ελβετικής αεροπορικής εταιρείας Edelweiss, το οποίο αναχώρησε από τη Ζυρίχη με προορισμό το Ηράκλειο και πραγματοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) τη συγκεκριμένη προσγείωση, τραβώντας τα βλέμματα.

Όπως αναφέρει το Neakriti.gr, πίσω από το εντυπωσιακό αεροσκάφος ακολουθούσε ακόμη ένα αεροπλάνο, το οποίο αναμενόταν να προσεγγίσει τον αερολιμένα με τον ίδιο τρόπο, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η αλλαγή στη φορά προσγείωσης δεν αποτελεί ασυνήθιστη πρακτική για τα αεροδρόμια, καθώς οι πιλότοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες καθορίζουν την κατεύθυνση προσέγγισης με βασικό κριτήριο τη φορά και την ένταση των ανέμων, αλλά και τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του αερολιμένα.

Έτσι, για σήμερα Σάββατο, οι επικρατούσες συνθήκες ευνοούν την αντίθετη κατεύθυνση προσέγγισης, με τα αεροσκάφη να αναμένεται να φτάνουν από την πλευρά της Ντίας προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, αντί να ακολουθούν τη συνηθισμένη διαδρομή.