Δέκα συλλήψεις σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ναρκωτικά

Snapshot Δέκα άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών από 23 έως 30 Οκτωβρίου 2026.

Οι συλλήψεις έγιναν σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Κομοτηνή από αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κάνναβης, αμφεταμίνης, ναρκωτικά δισκία, τρίφτες και ένα τσιγάρο κάνναβης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δέκα ξεχωριστές δικογραφίες που υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Snapshot powered by AI

Δέκα άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις τελευταίες επτά ημέρες (από 23 έως και 30 Οκτωβρίου 2026), στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δέκα ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Στους ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ξάνθης, Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς στην Αλεξανδρούπολη, έξι άτομα σε περιοχές της Ξάνθης και ένα άτομο στην Κομοτηνή.

Εντόπισαν συνολικά σε δύο σπίτια και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κάνναβης και αμφεταμίνης, πέντε τρίφτες, τρία ναρκωτικά δισκία και ένα τσιγάρο κάνναβης. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς.