Καλλιτεχνούπολη: «Ξυπνάμε σαν να μας βομβαρδίζουν» – Τι συμβαίνει με τη γέφυρα του Στρατού

Snapshot Η προσωρινή γέφυρα στην Καλλιτεχνούπολη αποκατέστησε την κυκλοφορία, αλλά προκαλεί έντονο μεταλλικό θόρυβο που διαταράσσει την ησυχία των κατοίκων, ακόμη και μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση λύση για τον περιορισμό του θορύβου και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάσταση του δρόμου, καθώς φοβούνται ότι η προσωρινή κατάσταση μπορεί να παραταθεί για χρόνια.

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλλιτεχνούπολης έχει αποστείλει επιστολή στη δήμαρχο με αίτημα τεχνικού ελέγχου της γέφυρας, μέτρησης θορύβου και ενημέρωσης για την ασφάλεια και την καταλληλότητά της.

Οι τοπικοί φορείς επισημαίνουν ότι η προσωρινή λύση δημιούργησε νέο πρόβλημα, με τον μεταλλικό θόρυβο να ακούγεται ακόμα και σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τη γέφυρα.

Η μελέτη για την οριστική αποκατάσταση του δρόμου απαιτεί περίπου έξι μήνες, ενώ ακολουθούν διαδικασίες ανάθεσης έργου που μπορεί να καθυστερήσουν την επίλυση του προβλήματος. Snapshot powered by AI

«Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνάμε όντως μέσα στο βράδυ από τον θόρυβο, είναι λες και μας βομβαρδίζουν». Με αυτά τα λόγια περιγράφει η Εύα Νησιώτη την καθημερινότητα που βιώνει στο σπίτι της στην Καλλιτεχνούπολη, περίπου 500 μέτρα από την προσωρινή γέφυρα που τοποθετήθηκε με τη συνδρομή του Στρατού, μετά την καταστροφή του δρόμου από τις πλημμύρες.

Η αποκατάσταση της διέλευσης των οχημάτων έδωσε τέλος σε ένα μεγάλο πρόβλημα μετακίνησης, καθώς η περιοχή είχε «κοπεί» στα δύο και η αγωνία των κατοίκων ήταν διάχυρη, όπως ανέδειξε το Newsbomb, αλλά έφερε ένα άλλο: έναν εκκωφαντικό μεταλλικό θόρυβο κάθε φορά που περνά αυτοκίνητο από τη γέφυρα. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σπάνιο...

Έτσι η ηχορύπανση έχει εξελιχθεί σε καθημερινή δοκιμασία για εκατοντάδες κατοίκους, με όσους ζουν κοντά στο σημείο να καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν να ησυχάσουν ούτε μέσα στα σπίτια τους.

Το Newsbomb βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε το πρόβλημα και τις μαρτυρίες κατοίκων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Το αίτημά τους είναι να περιοριστεί άμεσα ο θόρυβος και να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάσταση του δρόμου.

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«Τον ακούμε με κλειστά παράθυρα, πόρτες και πατζούρια»

Η Εύα Νησιώτη, μόνιμη κάτοικος Καλλιτεχνούπολης, περιγράφει μια κατάσταση που έχει επηρεάσει άμεσα την ποιότητα ζωής της.

«Κάθε φορά που περνάει ένα αυτοκίνητο από τη γέφυρα, δημιουργείται ένας πάρα πολύ έντονος μεταλλικός θόρυβος, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος που τον ακούμε μέσα από το σπίτι μας, με κλειστά παράθυρα, πόρτες, πατζούρια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς θα είναι η κατάσταση αν τα παράθυρα είναι ανοιχτά», αναφέρει.

Το πρόβλημα δεν σταματά τις νυχτερινές ώρες. Όπως λέει, ο ήχος διακόπτει τον ύπνο τους και, παρά την επανάληψή του, δεν είναι κάτι που μπορούν να συνηθίσουν.

«Ο ήχος είναι τόσο έντονος και μεταλλικός που δεν μπορούμε να τον συνηθίσουμε σε καμία των περιπτώσεων», τονίζει. Περιγράφοντας την ένταση με την οποία ακούγεται από την κατοικία της, προσθέτει: «Ο ήχος όχι απλά φτάνει μέχρι εδώ, αλλά είναι σαν να συμβαίνει και ακριβώς δίπλα μας».

Η ίδια αναγνωρίζει ότι η γέφυρα αποτελεί προσωρινή λύση, εκφράζει όμως αγωνία για το πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Newsbomb, παρά τη δυσαρέσκεια που έχουν εκφράσει στον Δήμο, δεν έχουν λάβει σαφή απάντηση για το πότε προβλέπεται να αποκατασταθεί ο δρόμος.

«Πραγματικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι για τα επόμενα χρόνια, μήνες, θα ζούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες», λέει.

«Αντικατέστησε το ένα πρόβλημα με ένα άλλο»

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καλλιτεχνούπολης, Δέσποινα Σαρηδημητρόγλου, περιγράφει την αντίφαση που αντιμετωπίζει πλέον η περιοχή: η πολυαναμενόμενη αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης συνοδεύτηκε από μια νέα, έντονη όχληση.

«Η προσωρινή λύση που μας υποσχέθηκαν και που έγινε επιτέλους πραγματικότητα, απλώς αντικατέστησε το ένα πρόβλημα με ένα άλλο», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, το ζήτημα έγινε αντιληπτό αμέσως μόλις άρχισε να χρησιμοποιείται η γέφυρα, ενώ ο θόρυβος δεν περιορίζεται στις πλησιέστερες κατοικίες.

«Εγώ κατοικώ σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων και ακούγεται ξεκάθαρα αυτός ο εκκωφαντικός ήχος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κ. Σαρηδημητρόγλου ζητά να επισπευστούν οι διαδικασίες για την οριστική λύση. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει ειδική νομοθετική παρέμβαση για την επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών, επικαλούμενη αντίστοιχες παρεμβάσεις σε πληγείσες περιοχές, όπως το Μάτι. Πρόκειται για πρόταση που διατυπώνει η ίδια, εκφράζοντας την ανησυχία ότι οι διαδικασίες ανάθεσης και οι ενδεχόμενες ενστάσεις μπορεί να παρατείνουν την εκκρεμότητα για χρόνια.

«Αυτή η λύση, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι ούτε προσωρινή καν για μεγάλο χρονικό διάστημα», υπογραμμίζει.

«Το πρόβλημα συνεχίζεται όλη την ημέρα και τη νύχτα»

Για τη σημασία της επανασύνδεσης της περιοχής, αλλά και για τη νέα επιβάρυνση των κατοίκων, μιλά στο Newsbomb ο δημοτικός σύμβουλος Ραφήνας–Πικερμίου, Γιώργος Δουβίτσας.

Όπως αναφέρει, μετά την καταστροφή του Απριλίου χρειάστηκαν περίπου επτά μήνες για να τοποθετηθεί η προσωρινή γέφυρα. Ο ίδιος αποδίδει τα εύσημα στις υπηρεσίες του Στρατού για την ανταπόκρισή τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ένταση του θορύβου ήταν ένα πρόβλημα που δεν περίμεναν.

«Δεν περιμέναμε να έχει αυτό το πρόβλημα η γέφυρα, του θορύβου, ο οποίος είναι ένας θόρυβος εκκωφαντικός», λέει, εξηγώντας ότι η όχληση δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα, κυρίως όσων κατοικούν κοντά στο σημείο.

Όπως τονίζει, η επιβάρυνση συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τη νύχτα, όταν η ανάγκη για ηρεμία είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Ο κ. Δουβίτσας εκφράζει την ελπίδα να προχωρήσει το συντομότερο η οριστική αποκατάσταση του δρόμου προς τη λεωφόρο Μαραθώνος. Σύμφωνα με τη δική του ενημέρωση, μόνο για τη μελέτη απαιτούνται περίπου έξι μήνες, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου — μια αλληλουχία που εντείνει την ανησυχία για τη διάρκεια της προσωρινής λύσης.

Επιστολή στη δήμαρχο για τον θόρυβο και τον τεχνικό έλεγχο

Οι διαμαρτυρίες έχουν αποτυπωθεί και εγγράφως. Με επιστολή της 21ης Οκτωβρίου 2026 προς τη δήμαρχο Ραφήνας–Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά, και κοινοποίηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλλιτεχνούπολης ζητά επείγουσα παρέμβαση για την προσωρινή γέφυρα στην οδό Ιερολοχιτών.

Ο Σύλλογος αναγνωρίζει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, επισημαίνει όμως ότι η λειτουργία της γέφυρας προκαλεί «εξαιρετικά έντονο, επαναλαμβανόμενο και, κατά την αντίληψη των κατοίκων, εκκωφαντικό θόρυβο», διαταράσσοντας την ηρεμία και την οικιακή ζωή στην περιοχή.

Ζητά να διερευνηθεί εάν ο ήχος συνδέεται με το κατάστρωμα, τις συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων, τις συνθήκες έδρασης ή άλλους τεχνικούς παράγοντες και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα περιορισμού του. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης μετρήσεις θορύβου, εφόσον κριθούν αναγκαίες, και άμεση αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς.

Ως προς την ασφάλεια, ο Σύλλογος διευκρινίζει ρητά ότι δεν προβαίνει σε τεχνική διάγνωση ούτε προεξοφλεί κατασκευαστική πλημμέλεια. Ζητά, ωστόσο, τεκμηριωμένη έγγραφη ενημέρωση για την επάρκεια της κατασκευής και την καταλληλότητά της για τον προβλεπόμενο κυκλοφοριακό φόρτο. Η ύπαρξη έντονου θορύβου καταγράφεται ως αιτία ανησυχίας και αίτημα ελέγχου, όχι ως διαπιστωμένο πρόβλημα ασφαλείας.

Παράλληλα, ο Σύλλογος ζητά καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου από υπολείμματα υλικών, αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα της οδού Ιερολοχιτών και συντονισμό του Δήμου με τις αρμόδιες στρατιωτικές και τεχνικές αρχές και, όπου απαιτείται, με την Περιφέρεια Αττικής. Κεντρικό αίτημα παραμένει η επίσημη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα οριστικής αποκατάστασης του δρόμου, ώστε η προσωρινή λύση να μη μετατραπεί σε παρατεταμένη κατάσταση.

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