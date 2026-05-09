Κομμένη στα δύο η Καλλιτεχνούπολη - Τρόμος στους κατοίκους για πιθανή πυρκαγιά, αυτοψία Newsbomb

Μετά την κατάρρευση κεντρικού δρόμου στην Καλλιτεχνούπολη από τη μεγάλη νεροποντή της 1ης Απριλίου, 3.000 κάτοικοι ζουν με τον φόβο ότι στην επόμενη κρίση θα μείνουν χωρίς διέξοδο - To Newsbomb έκανε αυτοψία στο σημείο και συνομίλησε με κατοίκους

Σωτήρης Σκουλούδης

Εικονολήπτης: Χάρης Γκίκας

Μια νεροποντή λίγων ωρών ήταν αρκετή για να κόψει στα δύο ολόκληρο τον οικισμό και να αναδείξει, με τον πιο σκληρό τρόπο, τις χρόνιες παθογένειες στις υποδομές της περιοχής.

Η κεντρική αρτηρία της Καλλιτεχνούπολης, η οδός Ιερολοχιτών, κατέρρευσε μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 1ης Απριλίου, αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο ρήγμα και μια κοινότητα σε απόγνωση. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν εγκατάλειψη, ελλιπή συντήρηση και επικίνδυνες συνθήκες πρόσβασης, την ώρα που η μοναδική εναλλακτική διαδρομή περνά μέσα από στενούς και αφώτιστους δρόμους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρόβλημα εντοπίζεται σε τεχνικό έργο ηλικίας περίπου 50 ετών, το οποίο δεν κατάφερε να αντέξει τον τεράστιο όγκο νερού. Οι σωληνωτοί αγωγοί μικρής διαμέτρου φράκαραν από φερτά υλικά, κορμούς και ρίζες δέντρων, με αποτέλεσμα το ρέμα να φουσκώσει και να παρασύρει το οδόστρωμα.

Οι κάτοικοι περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη ανασφάλεια. Όπως λένε, η πρόσβαση προς τη Μαραθώνος γίνεται πλέον από δρόμους επικίνδυνους, ιδιαίτερα τη νύχτα, ενώ ο μεγαλύτερος φόβος τους αφορά το ενδεχόμενο μιας νέας έκτακτης ανάγκης. Οι μνήμες από τη φονική φωτιά στο Μάτι το 2018 παραμένουν νωπές, καθώς τότε η περιοχή είχε βρεθεί ξανά σε κατάσταση ασφυκτικού εγκλωβισμού.

Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες για χρόνια έλλειψη συντήρησης πληθαίνουν. Κάτοικοι με τους οποίους συνομίλησε το Newsbomb υποστηρίζουν ότι οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στην Πεντέλη, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση, αυξάνοντας τη ροή των υδάτων και την ένταση των φαινομένων.

Η οριστική αποκατάσταση του δρόμου φαίνεται ακόμη μακριά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, απαιτείται χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι διαδικασίες μελετών, αδειοδοτήσεων και δημοπράτησης ενδέχεται να διαρκέσουν έως και δύο χρόνια.

Μέχρι τότε, η προσωρινή λύση αναμένεται να δοθεί από τον στρατό, με την τοποθέτηση αρθρωτής γέφυρας εκστρατείας από το Μηχανικό. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες κινήσεις και μέτρα αποσυμφόρησης, προειδοποιώντας ότι η περιοχή δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση.

Γιατί στην Καλλιτεχνούπολη, το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πότε θα φτιαχτεί ο δρόμος. Είναι τι θα συμβεί αν η επόμενη καταστροφή έρθει πριν αποκατασταθεί η μοναδική δίοδος σωτηρίας.

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb από το σημείο:

