Η μητέρα του 46χρονου εμπρηστή υπερασπίζεται τον γιο της: «Ο διάβολος τον έβαλε να το κάνει»

Snapshot Η μητέρα του 46χρονου εμπρηστή τον υπερασπίζεται, υποστηρίζοντας ότι ήταν καλό παιδί και ότι ο "διάβολος τον έβαλε να το κάνει".

Ο 46χρονος εργαζόταν στο Πολεμικό Ναυτικό και ως διαιτητής πόλο, ενώ είχε καλές σχέσεις με την 36χρονη πρώην σύντροφό του πριν τις επιθέσεις.

Υπήρχαν καταγγελίες από πρώην συντρόφους του 46χρονου από τον Δεκέμβριο του 2024 για προβλήματα στη σχέση του με την 36χρονη.

Ο 46χρονος επικοινώνησε με τη μητέρα του λίγες ώρες πριν από την εμπρηστική επίθεση, ενώ η μητέρα αναφέρει ότι πριν μεταβεί στη Λευκάδα την είχε ενημερώσει.

Το 36χρονο θύμα περιέγραψε την τρομοκρατική εμπειρία της φωτιάς και τους προηγούμενους απειλητικούς τσακωμούς με τον 46χρονο, ενώ ο πατέρας της μίλησε για προηγούμενες καταγγελίες και επιθετική συμπεριφορά του δράστη. Snapshot powered by AI

Στο Mega μίλησε η μητέρα του 46χρονου Επικελευστή που κατηγορείται για εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του. Ο 46χρονος πέρα από την εργασία του στο Πολεμικό Ναυτικό, εργαζόταν και ως διαιτητής σε αγώνες πόλο.

Η μητέρα του τον είδε πριν την σύλληψή του στη Λευκάδα όπου ο φερόμενος ως δράστης είχε μεταβεί πιθανόν για να κρυφτεί μετά τις επιθέσεις που φέρεται να διέπραξε.

Η μητέρα του υπερασπίστηκε τον 46χρονο γιο της κάνοντας λόγο γαι ένα κλό παιδί ενώ όπως υποστήριξε το ζευγάρι είχε καλές σχέσεις ενώ σημείωσε ότι είχε καλές σχέσεις με την 36χρονη γυναίκα.

Μάλιστα πριν ο 46χρονος μεταβεί στην Λευκάδα την είχε ενημερώσει για την επίσκεψή του.

«Ο διάβολος τον έβαλε να το κάνει»

Η μητέρα του 46χρονου αρνείται να πιστέψει ότι θα μπορούσε ο γιος της να προκαλέσει κάποιο κακό.

«Εγώ ξέρω πως το παιδί μου ήταν πολύ καλό παιδί και στη δουλειά του και στον αθλητισμό και ήταν δραστήριος, έξυπνος και δυνατός. Τώρα πώς δημιουργηθήκαν όλα αυτά κοπέλα μου, εγώ δεν τα ήξερα. Είμαι χάλια. Πήρα ένα lexotanil το απόγευμα αλλά είμαι χάλια», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως φαίνεται ο 46χρονος είχε δύο όψεις. Από τη μία το καλό παιδί και από την άλλη οι καταγγελίες που είχε σε βάρος του από πρώην συντρόφους του από τον Δεκέμβριο του 2024.

Η μητέρα του μίλησε επίσης για ένα αγαπημένο ζευγάρι που το περασμένο καλοκαίρι έκανα μαζί διακοπές.

«Την έφερε το καλοκαίρι εδώ και έκατσε 10 μέρες. Ήταν πολύ αγαπημένοι. Όλη μέρα μαζί και μου έλεγε "εγώ τον αγαπάω τον ...". Και αυτός "εγώ μαμά αυτήν την κοπέλα την αγαπάω. Είναι λαχείο για μένα" μου΄λεγε», σημείωσε η μητέρα του 46χρονου.

Μάλιστα πριν χωρίσει από την 36χρονη γυναίκα ο γιος της είχε ζητήσει να μεσολαβήσει προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση τους.

«Με πήρε τηλέφωνο ένα βράδυ, αρχές της εβδομάδας. Και μου λέει "μαμά δεν τα πάω καλά με την ... χωρίζω μάλλον". Πολύ στεναχωρημένος και μου είπε "μαμά εγώ δεν θέλω να χωρίσω γιατί εγώ την ... αγαπάω, Να΄ ρθω να μείνω στο χωριό". Μου λέει "ετοίμασε άλλαξε σεντόνια, θα΄ρθω Λευκάδα". Αλλά μου λέει "αύριο βράδυ μίλα με τον πατέρα της ... σε παρακαλώ και προσπάθησε να επαναφέρει τα πράγματα γιατί κάναμε έναν άγριο τσακωμό"».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 46χρονος είχε επικοινωνήσει με την μητέρα του λίγες ώρες πριν πραγματοποιήσει την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της πρώην συντρόφου του.

«Εγώ θα πάω σε άσκηση το Σαββατοκύριακο για 5-6 μέρες κάτω στον αργολικό κόλπο». "Μπράβο” λέω “καλά θα κάνεις και αντί να πάει στην άσκηση, πήγε και έκανε όλα αυτά τα πράγματα”. Δεν νομίζω σε άνθρωπο να έκανε κακό. Μα σίγουρα είδε πως δεν είναι άνθρωπος, γιατί η .... είχε βάρδια φαίνεται. Και αυτός είχε πάρει τα πράγματά του νωρίτερα. Τα έβαλε, λέει στο αμάξι του και ανέβηκε να αφήσει τα κλειδιά κα φαίνεται ο διάβολος να τον έβαλε, πήρε το μπιτόνι μαζί του και έβαλε φωτιά».

Δείτε το βίντεο του Mega:

Η ανατριχιαστική περιγραφή του 36χρονου θύματος

Το 36χρονο θύμα τρομοκρατημένο μίλησε στο Mega για τη στιγμή που έμαθε ότι ο 46χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι της.

«Παίρνω τη αδελφή μου που μένει από πάνω και με το που την παίρνω, το σηκώνει μου λέει "μας έβαλε φωτιά, έβαλε φωτιά στο σπίτι". Έτσι το έμαθα. Δεν περίμενα ποτέ αυτά που έβλεπα στην τηλεόραση σε άλλες άλλες να τα ζω εγώ. Σε ένα τσακωμό που τσακωθήκαμε μου είπε "θα σε σκοτώσω". Δύο φορές είχε συμβεί μέσα στον Οκτώβρη».

Στο Mega μίλησε και ο πατέρας της 36χρονης:

«Μoυ ζήτησε αυτός να μείνει 5 μέρες να βρει ένα σπίτι να φύγει και εγώ ανθρώπινα τον άφησαν και την "πάτησα". Μας έκανε αυτή τη ζημιά ο αλήτης. Τα παιδιά ήταν ένα χρόνο πριν που δεν συγκατοικούσαν. Αυτός είχε κάνει και άλλα πράγματα με άλλες πρώην συντρόφους του και είχε καταγγελίες από ότι έμαθα. Τον Σεπτέμβρη τα μάθαμε αυτά. Ήθελε αυτός την πίεζε όμως από ότι έμαθα, ήθελε να παντρευτεί γρήγορα. Προφανώς τώρα για να καλύψει τα άλλα γεγονότα που είχε κάνει με τις άλλες γυναίκες».

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