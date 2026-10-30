Στη Λευκάδα συνελήφθη ο κατά συρροήν εμπρηστής αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού

Snapshot Συνελήφθη στη Λευκάδα ο 46χρονος αρχικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού που προκάλεσε εμπρησμούς σε περιουσίες πρώην συντρόφων του.

Ο δράστης προκάλεσε τρεις εμπρησμούς μέσα σε δύο ώρες σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο, καίγοντας ένα διαμέρισμα και δύο αυτοκίνητα.

Ο 46χρονος είχε προηγούμενα με υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να παραδοθεί στην Ναυτονομία. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος έκαψε τις περιουσίες των πρώην συντρόφων του και το έσκασε για να αποφύγει τη σύλληψη.

Τελικά, ο 46χρονος αρχικελευστής εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπου οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες κι αναμένεται να παραδοθεί στην Ναυτονομία.

Τρεις εμπρησμοί σε δύο ώρες

Ο 46χρονος εμπρηστής αρχικά στις 02:10 τα ξημερώματα της Παρασκευής, εισέβαλε σε πολυκατοικία επί της οδού Βυζαντίου στη Γλυφάδα όπου έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του.

Ακολούθησε στις 02:35 ο εμπρησμός στο ΙΧ αυτοκίνητο μιας 55χρονης, επίσης πρώην συντρόφου του, αλλά και του νυν φίλου της, στην οδό Νυμφών στη Γλυφάδα.

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 04:38 ο δράστης μετέβη στο Νέο Ηράκλειο όπου έκαψε και τρίτο αυτοκίνητο έτερης πρώην συντρόφου του, επί της οδού Κρήτης.

Ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχαν καταγραφεί υποθέσεις που αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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