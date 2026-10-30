Γλυφάδα - Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο αξιωματικός του ΠΝ εισβάλλει και βάζει φωτιά στο σπίτι

Snapshot Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 46χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού να εισβάλει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα.

Ο δράστης, φορώντας κουκούλα και περιλαίμιο, προσπάθησε να καλύψει την κάμερα ασφαλείας πριν βάλει φωτιά στο σπίτι με βενζίνη.

Στη συνέχεια, ο 46χρονος έκαψε δύο οχήματα στην οδό Νυμφών, που ανήκαν σε άλλη πρώην σύντροφό του και τον σύντροφό της.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη και έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη σύλληψη και παραπομπή του στο Ναυτοδικείο. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει καταγράψει τον 46χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού να μπαίνει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb.gr.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα που έχουν καταγραφεί στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ο 46χρονος εισβάλει στο σπίτι της 36χρονης πρώην συντρόφου του, φορώντας κουκούλα και περιλαίμιο και προσπαθεί να καλύψει με ένα πανί την κάμερα.

Ακολούθως έβαλε φωτιά στο σπίτι χρησιμοποιώντας βενζίνη, και μετά μετέβη στην οδό Νυμφών και πάλι στη Γλυφάδα, όπου διέμενε άλλη πρώην σύντροφός του. Εκεί έκαψε δύο οχήματα, τα οποία ανήκαν στην προαναφερθείσα γυναίκα, καθώς και στον σύντροφό της.

Ο 46χρονος δράστης ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές κι έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη σύλληψή του και την παραπομπή του στο Ναυτοδικείο.

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