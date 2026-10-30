Γλυφάδα: Έκαψε το σπίτι της πρώην του και μετά τα ΙΧ άλλης πρώην και του συντρόφου της

Snapshot Ένας 46χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό.

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές και ξύπνησε τους περίοικους λόγω των φλόγων και της μυρωδιάς.

Ο άνδρας συνέχισε την επίθεσή του στην οδό Νυμφών, όπου έκαψε δύο οχήματα ιδιοκτησίας πρώην συμβίας και του συντρόφου της.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για σύλληψη.

Είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς έχει κατηγορηθεί προηγουμένως για ενδοοικογενειακή βία. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γλυφάδα, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα και έβαλε φωτιά.

Αφού έριξε στον χώρο εύφλεκτο υλικό το οποίο είχε μαζί του σε ένα μπιτόνι, έβαλε φωτιά προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές. Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα, περίπου στις 2:30, με αποτέλεσμα οι περίοικοι να ξυπνήσουν από τις φλόγες, τη μυρωδιά και τις σειρήνες περιπολικών και πυροσβεστικών οχημάτων.

Ακολούθως, ο μαινόμενος άνδρας, ηλικίας 46 ετών, κατευθύνθηκε στην οδό Νυμφών, όπου διαμένει μια πρώην συμβία του με τον σύντροφό της. Με τον ίδιο τρόπο και πάλι, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό, έβαλε φωτιά σε δύο οχήματα ιδιοκτησίας του 51χρονου, αλλά και της 55χρονης πρώην συντρόφου του και τράπηκε σε φυγή.

Ωστόσο, ταυτοποιήθηκε κι αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για να συλληφθεί, ενώ είναι γνώριμος των Αρχών καθώς έχει κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία.