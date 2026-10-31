Στο ναυτοδικείο ο εμπρηστής υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού

Snapshot Ο επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθη στη Λευκάδα για τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ζήτησε άμεση διαθεσιμότητα του συλληφθέντα από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Οι εμπρησμοί έλαβαν χώρα σε δύο ώρες, με δύο στη Γλυφάδα και έναν στο Νέο Ηράκλειο.

Ο 46χρονος αξιωματικός είχε προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο δράστης επιτέθηκε σε διαμέρισμα και δύο αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του. Snapshot powered by AI

Στο Ναυτοδικείο στο Ρουφ οδηγήθηκε ο επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα ως κατηγορούμενος για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε βάρος πρώην συντρόφων του.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ο συλληφθείς στρατιωτικός.

Ο επικελευστής πραγματοποίησε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις, δύο στη Γλυφάδα και μία στο Νέο Ηράκλειο, με στόχο πρώην συντρόφους του. Στη συνέχεια, φέρεται να διέφυγε στη Λευκάδα, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές.

Τρεις εμπρησμοί σε δύο ώρες

Ο 46χρονος εμπρηστής αρχικά στις 02:10 τα ξημερώματα της Παρασκευής, εισέβαλε σε πολυκατοικία επί της οδού Βυζαντίου στη Γλυφάδα όπου έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του.

Ακολούθησε στις 02:35 ο εμπρησμός στο ΙΧ αυτοκίνητο μιας 55χρονης, επίσης πρώην συντρόφου του, αλλά και του νυν φίλου της, στην οδό Νυμφών στη Γλυφάδα.

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 04:38 ο δράστης μετέβη στο Νέο Ηράκλειο όπου έκαψε και τρίτο αυτοκίνητο έτερης πρώην συντρόφου του, επί της οδού Κρήτης.

Ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχαν καταγραφεί υποθέσεις που αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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