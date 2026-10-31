Εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή Δένδια ο υπαξιωματικός-κατα συρροήν εμπρηστής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ο επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα.

Ο Αρχικευλευστής συνελήφθη στο νησί αφότου είχε πραγματοποιήσει τρεις εμπρηστικές επιθέσεις κατά πρώην συντρόφων του, δύο στη Γλυφάδα και μια στο Νέο Ηράκλειο, πριν στη συνέχεια τραπή σε φυγή στη Λευκάδα, όπου και συνελήθφη.

Τρεις εμπρησμοί σε δύο ώρες

Ο 46χρονος εμπρηστής αρχικά στις 02:10 τα ξημερώματα της Παρασκευής, εισέβαλε σε πολυκατοικία επί της οδού Βυζαντίου στη Γλυφάδα όπου έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του.

Ακολούθησε στις 02:35 ο εμπρησμός στο ΙΧ αυτοκίνητο μιας 55χρονης, επίσης πρώην συντρόφου του, αλλά και του νυν φίλου της, στην οδό Νυμφών στη Γλυφάδα.

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 04:38 ο δράστης μετέβη στο Νέο Ηράκλειο όπου έκαψε και τρίτο αυτοκίνητο έτερης πρώην συντρόφου του, επί της οδού Κρήτης.

Ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχαν καταγραφεί υποθέσεις που αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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