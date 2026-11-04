Ιεράπετρα: Έρευνες για πιθανό ναυάγιο λέμβου μεταναστών - Χωρίς ευρήματα μέχρι τώρα

Snapshot Μετανάστης που εντοπίστηκε στη Χρυσή δήλωσε ότι επέβαινε σε λέμβο με τουλάχιστον 60 άτομα που βυθίστηκε κοντά στην Ιεράπετρα.

Ο άνδρας είναι ο μοναδικός που κατάφερε να διασωθεί από το πιθανό ναυάγιο, σύμφωνα με την κατάθεσή του.

Οι Αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ με τη συμμετοχή Λιμενικού και Frontex.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ανέμους 5-6 μποφόρ δυσκολεύουν τις διασωστικές προσπάθειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη ναυαγίου ή αγνοούμενοι στη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής και του Κουφονησίου. Snapshot powered by AI

Πληροφορίες για βύθιση λέμβους με τουλάχιστον 60 μετανάστες ανοιχτά της Ιεράπετρας στην Κρήτη, έθεσαν σε συναγερμό τις Λιμενικές Αρχές και τις υπηρεσίες της Frontex.

Μετανάστης ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή της Χρυσής, το βράδυ της Τρίτης ανέφερε σε λιμενικούς ότι επέβαινε σε λέμβο που βυθίστηκε, μεταφέροντας τουλάχιστον 60 άτομα. Σύμφωνα με το cretalive, ο άνδρας ανέφερε ότι ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να διασωθεί από το ναυάγιο που σημειώθηκε την Τρίτη.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Ιεράπετρα, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς βρέθηκε στην περιοχή, εάν πράγματι επέβαινε σε λέμβο που ενδεχομένως βυθίστηκε, καθώς και εάν υπάρχουν αγνοούμενοι στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα εκτεταμένες έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος, παραπλεόντων πλοίων και εναέριου μέσου της Frontex.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων.

Έως τώρα οι έρευνες παραμένουν άκαρπες, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία ναυαγίου στη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής και του Κουφονησίου

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