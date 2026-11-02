Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης με συνολικά 149 μετανάστες-Απεγκλωβίστηκαν 12 από δύσβατο σημείο

Snapshot Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης με συνολικά 149 μετανάστες πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, σε ξηρά και θάλασσα.

Δώδεκα μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από δύσβατη περιοχή στην Τρυπητή του Δήμου Γόρτυνας με την συνδρομή της 3ης ΕΜΑΚ.

Οι 12 μεταφέρθηκαν ασφαλώς και παραδόθηκαν στο Λιμενικό Σώμα, ενώ συνολικά 43 άτομα αποβιβάστηκαν στην περιοχή της Τρυπητής.

Δύο λέμβοι με 137 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν νότια της Κρήτης από μη επανδρωμένα μέσα της Frontex και το Λιμενικό.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας για περαιτέρω διαχείριση. Snapshot powered by AI

Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, με τις Αρχές να κινητοποιούνται τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Συνολικά, 149 άνθρωποι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν, ενώ για 12 από αυτούς χρειάστηκε η συνδρομή της 3ης ΕΜΑΚ, καθώς βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή στην Τρυπητή του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο.

Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για 12 άτομα στην Τρυπητή

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε σήμερα, 2 Νοεμβρίου, με τους πυροσβέστες να μεταφέρουν τους 12 αλλοδαπούς σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια να τους παραδίδουν, καλά στην υγεία τους, στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό την 1η Νοεμβρίου, περίπου στις 20:15. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την 3η ΕΜΑΚ, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και drone της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι 12 άνθρωποι αποτελούσαν μέρος ομάδας συνολικά 43 αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από σκάφος στην περιοχή. Οι 31 εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής, ενώ για τους υπόλοιπους, που βρίσκονταν στο δύσβατο σημείο, ζητήθηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ. Και οι 43 μεταφέρθηκαν τελικά στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Δύο ακόμη περισυλλογές μεταναστών νότια της Κρήτης

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη επιχειρήσεις περισυλλογής αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 75 αλλοδαπούς, σε απόσταση 43 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δεύτερο περιστατικό, λέμβος με περίπου 62 αλλοδαπούς εντοπίστηκε επίσης από μη επανδρωμένο μέσο της Frontex, 41 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο τους μεταφέρει στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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