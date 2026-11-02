Αιματηρή επίθεση στις Τρεις Βαγιές: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 24χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας

Snapshot Συνελήφθη 24χρονος από το Σουδάν στο Ηράκλειο για απόπειρα ανθρωποκτονίας στις Τρεις Βαγιές.

Ο 24χρονος κατηγορείται επίσης για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Θύμα της επίθεσης ήταν 27χρονος Παλαιστίνιος που τραυματίστηκε σοβαρά με ξύλα και μεταλλικά αντικείμενα.

Στο περιστατικό εμπλέκονται συνολικά τέσσερα άτομα, με δύο αρχικές συλλήψεις άλλων αλλοδαπών 20 και 21 ετών.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλικό εργαλείο και μαχαίρι. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε 24χρονο από το Σουδάν πέρασαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στην περιοχή Τρεις Βαγιές.

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που έγινε μετά το συμβάν και μετά το σχετικό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τον ανακριτή εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του αποδίδονται οι κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η υπόθεση αφορά την αιματηρή επίθεση που δέχθηκε 27χρονος Παλαιστίνιος από ομάδα ατόμων, με τη χρήση ξύλων και μεταλλικών αντικειμένων. Ο 27χρονος από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο περιστατικό είχαν συλληφθεί αρχικά δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 21 ετών, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στην επίθεση φέρονται να συμμετείχαν συνολικά τέσσερα άτομα. Κατά την έρευνα στον χώρο του επεισοδίου είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί ένα μεταλλικό εργαλείο και ένα μαχαίρι.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Α' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ ο 24χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

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