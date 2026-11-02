Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 20χρονος παραβίασε τον μισό ΚΟΚ και προκάλεσε τροχαίο

Snapshot Ο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στη Θεσσαλονίκη παραβίασε πολλούς κανόνες κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης.

Ο νεαρός διέφυγε της αστυνομίας, παραβίασε τρία κόκκινα φανάρια και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα πριν χάσει τον έλεγχο και συγκρουστεί με σταθμευμένα οχήματα.

Η μοτοσικλέτα δεν είχε πινακίδα κυκλοφορίας, και ο 20χρονος είχε προηγούμενα προβλήματα με την άδεια κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ο οδηγός συνελήφθη μετά το τροχαίο και δεν τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (1/11) σε δρόμους της δυτικής Θεσσαλονίκης με έναν 20χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να καταλήγει με χειροπέδες αφού πρωτίστως είχε προβεί σε σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η επεισοδιακή καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος κινούνταν με μοτοσικλέτα που δεν έφερε πινακίδα. Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει ωστόσο ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει κατευθυνόμενος προς την Περιφερειακή Οδό

Ο 20χρονος κατά τη διαδρομή του έκανε χειρονομίες στους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν και ακολούθως κινήθηκε προς την περιοχή της Νεάπολης παραβιάζοντας τρία κόκκινα φανάρια. Ο μοτοσικλετιστής στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην προσπάθειά του να διαφύγει ωστόσο έχασε τον έλεγχο του οχήματος στο ύψος της Πολίχνης με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Ο νεαρός συνελήφθη μετά το τροχαίο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέστη τραυματισμό από το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι στα τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ο προαναφερόμενος άντρας είχε δηλώσει την απώλεια των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, ενώ στα μέσα Ιουλίου 2026 του είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας καθώς οδηγούσε στερούμενος σχετικής άδειας ικανότητας και ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

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