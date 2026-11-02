Basket gate: Καταθέτει σήμερα ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην Ευελπίδων

Snapshot Ο Παναγιώτης Γιαννάκης καταθέτει σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων υπέρ της κατηγορίας για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου, Γιώργος Μαυραγάνης και Ηλίας Κορομηλάς έχουν κριθεί προφυλακιστέοι στην υπόθεση.

Βασιλική Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Το όνομα του Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία λόγω ενός περιστατικού το 2018 σε αγώνα Άρη-Φαρού Κερατσινίου, όπου αποβλήθηκε ως προπονητής.

Η κατάθεση του Γιαννάκη στοχεύει στη συνεισφορά του στη διερεύνηση της υπόθεσης και την παροχή πληροφοριών που γνωρίζει. Snapshot powered by AI

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του σκανδάλου με τους φερόμενους ως στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ αποτελεί η απόφαση του Παναγιώτη Γιαννάκη να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας. Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Yπενθυμίζεται ότι οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Παράλληλα, έπειτα από κοινή απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά.

Για τη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκαν διαφορετικοί περιοριστικοί όροι, καθώς τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», ενώ τους απαγορεύτηκε και κάθε ενασχόληση με το άθλημα του μπάσκετ.

Η πρόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη να συνεισφέρει στην έρευνα και να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας είχε γίνει γνωστή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Ανδρέα Μητσαινά. Ο τελευταίος είχε βρεθεί στις 23 Οκτωβρίου ενώπιον του ανακριτή, μεταφέροντας τη σχετική πρόθεση του άλλοτε ομοσπονδιακού τεχνικού.

Το όνομα του Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης εξαιτίας ενός περιστατικού που είχε σημειωθεί το 2018. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης του Άρη με τον Φάρο Κερατσινίου, ο ίδιος είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή, όταν βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης ως προπονητής.