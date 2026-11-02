Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: 3 καραβιές με 177 άτομα τα ξημερώματα της Δευτέρας

Snapshot Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν τρεις νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη με συνολικά 177 άτομα.

Οι νέες αφίξεις σημειώθηκαν στους Καλούς Λιμένες (79 άτομα), στην Τρυπητή (43 άτομα) και στην Άρβη (55 άτομα, μεταξύ αυτών 1 γυναίκα και 1 παιδί).

Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή λόγω των συνεχόμενων μεταναστευτικών ροών.

Οι συνεχείς επιχειρήσεις δοκιμάζουν τις αντοχές των στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Ασταμάτητες είναι τα τελευταία 24ωρα οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με το ένα περιστατικό να διαδέχεται το άλλο και τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, τα ξημερώματα της Δευτέρας καταγράφηκαν τρεις νέες αφίξεις στην περιοχή του Ηρακλείου, με συνολικά 177 άτομα να φτάνουν στο νησί.

Συγκεκριμένα, 79 μετανάστες εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες, ακόμη 43 άτομα έφτασαν στην περιοχή της Τρυπητής και 55 στην Άρβη, εκ των οποίων 1 γυναίκα και 1 παιδί.

Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή με τις επιχειρήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τις αντοχές των στελεχών του Λιμενικού Σώματος να δοκιμάζονται.

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