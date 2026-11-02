Ρόδος: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για τέσσερις κλοπές μέσα σε τέσσερις ημέρες

Στη Ρόδο εξιχνιάστηκαν τέσσερις κλοπές που έγιναν μέσα σεσσερις ημέρες από τέσσερις ανήλικους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Ρόδος: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για τέσσερις κλοπές μέσα σε τέσσερις ημέρες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν και άλλοι δύο ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των κλοπών.
  • Οι κλοπές περιελάμβαναν μοτοσικλέτα, Ι.Χ. αυτοκίνητο και διάρρηξη δύο επιχειρήσεων με κλοπιμαία αξίας περίπου 400 ευρώ.
  • Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρη των κλοπιμαίων που αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες.
  • Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
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Στην εξιχνίαση τεσσάρων περιστατικών κλοπής που καταγράφηκαν στη Ρόδο μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών προχώρησε η Αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, ενώ ως εμπλεκόμενοι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο νεαροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας dimokratiki.gr, οι τέσσερις ανήλικοι φέρεται να δραστηριοποιήθηκαν από τις 27 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, αφαιρώντας μία μοτοσικλέτα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα διέρρηξαν δύο επιχειρήσεις στην πόλη της Ρόδου.

Από τους επαγγελματικούς χώρους φέρονται να αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα, με τη συνολική αξία των αντικειμένων και των χρηματικών ποσών να υπολογίζεται στα 400 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους φερόμενους ως δράστες. Ακολούθησε η σύλληψη δύο εξ αυτών.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκε στην κατοχή των συλληφθέντων μέρος των κλοπιμαίων, το οποίο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.

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