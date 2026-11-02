Κλειστά σχολεία: Πού δεν θα γίνει μάθημα σήμερα λόγω κακοκαιρίας

Όπως επισημαίνουν οι τοπικές Αρχές, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας

Δημήτρης Δρίζος

Κλειστά σχολεία: Πού δεν θα γίνει μάθημα σήμερα λόγω κακοκαιρίας
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου της Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, λόγω κακοκαιρίας.
  • Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων αποφασίστηκε προληπτικά για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τους κινδύνους των μετακινήσεων.
  • Η απόφαση γνωστοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, αντανακλώντας τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή.
  • Οι τοπικές Αρχές δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, ειδικά σε περιοχές με προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω κακοκαιρίας.
Snapshot powered by AI

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από την Κυριακή προκαλεί τα πρώτα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, με τις Αρχές να αποφασίζουν την αναστολή των μαθημάτων σε περιοχές της Ρόδου.

Χωρίς μαθήματα θα μείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, μαθητές σε περιοχές της Ρόδου, καθώς η κακοκαιρία τύπου «Π» που επηρεάζει τη χώρα από την Κυριακή έχει δημιουργήσει επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και η πρόβλεψη για συνέχιση των ισχυρών φαινομένων οδήγησαν τις τοπικές Αρχές στην απόφαση να παραμείνουν κλειστές συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, προκειμένου να προστατευθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου.

Η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί. Η αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων αποφασίστηκε προληπτικά, με στόχο να περιοριστούν οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.

Όπως επισημαίνουν οι τοπικές Αρχές, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιχείρηση εξωστρέφειας στην ΕΛΑΣ: Περιοδεία Τσίπρα στην Καλαμάτα και 20 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Επίδομα 400 ευρώ τον Νοέμβριο και αυξήσεις το 2027 – Ποιοι ωφελούνται

07:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία: Πού δεν θα γίνει μάθημα σήμερα λόγω κακοκαιρίας

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε προεκλογικό συναγερμό: Κινητοποιεί κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για τις κάλπες του 2027

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη μέσω ΜΚΟ: Το «κόλπο» με το τηλέφωνο που εξαπατούσε χιλιάδες κόσμο - Ένας αριθμός για διαφορετικούς γονείς

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε κατάσταση συναγερμού το νησί - Εικόνες Αποκάλυψης από το πέρασμα της κακοκαιρίας

06:54BOMBER

Πουλάκι μου, στην Ελλάδα δεν αφήνουμε κανέναν να ολοκληρώσει μια πρόταση!

06:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε πισίνα πεντάστερου ξενοδοχείου

06:46LIFESTYLE

Τι θα δούμε στις ελληνικές σειρές – Αναλυτικά τα επεισόδια πριν παιχτούν

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:39WHAT THE FACT

Ένα ξεχασμένο σωματίδιο ίσως εξηγεί γιατί υπάρχει το Σύμπαν

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Νοεμβρίου

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 86.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Νοεμβρίου

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Προβλήματα σε πολλές περιοχές από την κακοκαιρία – Έρχεται η «Agneta» με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της μεγάλης προκήρυξης για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 19 νεκροί από βομβαρδισμό στρατοπέδου του ELN – Πληροφορίες για εμπλοκή των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Προβλήματα σε πολλές περιοχές από την κακοκαιρία – Έρχεται η «Agneta» με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Δύο τυχεροί μοιράστηκαν 1.000.000 ευρώ

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ και ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από κουκουλοφόρους

22:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται πάνω σε σπίτια – Εννέα νεκροί (Βίντεο)

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Αυτός είναι ο 37χρονος πίσω από την απάτη με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε κατάσταση συναγερμού το νησί - Εικόνες Αποκάλυψης από το πέρασμα της κακοκαιρίας

21:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια για τον Νοέμβριο - Απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα», νέα προσφορά στα «μπλε» 

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του στον λαιμό και την πλάτη

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της μεγάλης προκήρυξης για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν από σήμερα νωρίτερα σταθμοί Μετρό - Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια

01:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:54BOMBER

Πουλάκι μου, στην Ελλάδα δεν αφήνουμε κανέναν να ολοκληρώσει μια πρόταση!

17:59ΕΛΛΑΔΑ

«Αφήνουμε τους "καρχαρίες" και πιάνουμε τον Κωστάκη - Αν το έκανε, πολύ καλά έκανε» - Προκαλεί συγγενής του 37χρονου που κατηγορείται ότι έκλεβε χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ