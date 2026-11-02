Κλειστά σχολεία: Πού δεν θα γίνει μάθημα σήμερα λόγω κακοκαιρίας

Snapshot Τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου της Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, λόγω κακοκαιρίας.

Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων αποφασίστηκε προληπτικά για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τους κινδύνους των μετακινήσεων.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, αντανακλώντας τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Οι τοπικές Αρχές δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, ειδικά σε περιοχές με προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω κακοκαιρίας. Snapshot powered by AI

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από την Κυριακή προκαλεί τα πρώτα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, με τις Αρχές να αποφασίζουν την αναστολή των μαθημάτων σε περιοχές της Ρόδου.

Χωρίς μαθήματα θα μείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, μαθητές σε περιοχές της Ρόδου, καθώς η κακοκαιρία τύπου «Π» που επηρεάζει τη χώρα από την Κυριακή έχει δημιουργήσει επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και η πρόβλεψη για συνέχιση των ισχυρών φαινομένων οδήγησαν τις τοπικές Αρχές στην απόφαση να παραμείνουν κλειστές συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, προκειμένου να προστατευθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου.

Η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί. Η αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων αποφασίστηκε προληπτικά, με στόχο να περιοριστούν οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.

Όπως επισημαίνουν οι τοπικές Αρχές, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.