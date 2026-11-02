Ρόδος: Σε κατάσταση συναγερμού το νησί - Εικόνες Αποκάλυψης από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Snapshot Η Ρόδος πλήττεται από έντονη κακοκαιρία με βροχόπτωση που ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις και συνεχίζεται έως αύριο.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και εξέδωσαν προειδοποίηση μέσω του 112 για προστασία.

Πολλά οχήματα παρασύρθηκαν από ορμητικούς χειμάρρους στην περιοχή Αρχάγγελος, χωρίς να υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέχρι στιγμής.

Ο δήμαρχος Ρόδου ανέφερε ότι η κακοκαιρία είναι η χειρότερη των τελευταίων 40 ετών και έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

Έχουν κλείσει τα σχολεία για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα και αναμένεται να συνεχιστεί έως και αύριο, με τη Ρόδο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ήχησε το 112, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Ο δήμαρχος Ρόδου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις.

🚨SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 🚨 ⚠️Εκτός ⚠️ελέγχου η κατάσταση αρχάγγελοι στη Ρόδο. ⚠️ Πολλά οχήματα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους και έχουν καταλήξει στη θάλασσα #rodos #weatheralert #sos https://t.co/HF2tL9Y261 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Όπως ανέφερε, δεν επρόκειτο απλώς για μια κακοκαιρία που είχε χαρακτηριστεί κόκκινη, καθώς η ένταση της βροχόπτωσης ξεπέρασε κάθε εκτίμηση, προκαλώντας προβλήματα σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

Η βροχή συνεχίζεται, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Οι Αρχές αναμένουν το πρώτο φως της ημέρας, προκειμένου να έχουν σαφέστερη εικόνα της κατάστασης και να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, επισημαίνοντας, στον δήμαρχο του νησιού ότι έχουν να βιώσουν αντίστοιχη κακοκαιρία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια

Την ίδια ώρα, αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολείων, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Νύχτα κόλαση στη #Ροδο Μεταβαίνουν με έκτακτη πτήση στο νησί δυνάμεις της #ΕΜΑΚ και της #ΕΜΟΔΕ Εκατοντάδες κλήσεις για εγκλωβισμένους ομως το προσωπικό δεν επαρκεί. Την ίδια στιγμή οι Εποχικοί Πυροσβέστες του νησιού άνεργοι. #πλημμύρες #κακοκαιρια_Bora #Ροδος https://t.co/0FcTDxcqeq — Εποχικοί Πυροσβέστες (@epoxpyrosvestes) December 1, 2024

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα (02-11-2026) μέχρι και την Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Τρίτη (03-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

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