Κακοκαιρία Agneta: Σοβαρά προβλήματα στη Σάμο από τις βροχοπτώσεις – Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια

Snapshot Η κακοκαιρία Agneta έχει προκαλέσει πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ζημιές σε κατοικίες και υποδομές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από 2 έως 3 Νοεμβρίου.

Στη Σάμο, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ηραίου, δρόμοι και κατοικίες πλημμύρισαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης το βράδυ της Κυριακής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν για άντληση υδάτων και απομάκρυνση υλικών, με τουλάχιστον έξι οχήματα και μηχανήματα έργου να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Οι αρχές συνέστησαν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο λόγω συγκέντρωσης υδάτων και κινδύνου ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Agneta, η οποία έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πλημμυρισμένους δρόμους, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Ρόδο, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Στις 03:30 τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι άνθρωποι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο σε ταράτσες και υψηλότερους ορόφους κτιρίων.

Σάμος: Πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες στο Ηραίο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Σάμο, με την περιοχή του Ηραίου να βρίσκεται μεταξύ εκείνων που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ νερά εισέβαλαν σε κατοικίες.

Σύμφωνα με το samos24.gr, στην περιοχή κινητοποιήθηκαν περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία δέχθηκε τουλάχιστον τρεις κλήσεις για άντληση υδάτων από σπίτια.

Βίντεο που καταγράφηκε στο Ηραίο αποτυπώνει την ένταση των φαινομένων, καθώς ένας άνθρωπος προσπαθεί να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο, δυσκολευόμενος να κρατήσει την ισορροπία του εξαιτίας της ορμής των νερών.

Στην επιχείρηση αντιμετώπισης των προβλημάτων συμμετείχαν, επίσης, δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Παράλληλα, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης υδάτων στο οδόστρωμα, οι αρχές συνέστησαν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Διαβάστε επίσης