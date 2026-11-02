Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας

Ο γνωστός μετεωρολόγος δίνει την πρόγνωσή του για την πορεία της κακοκαιρίας στο Newsbomb.gr

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Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας
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  • Μέχρι την Τετάρτη θα επικρατούν χαμηλές πιέσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική, βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
  • Από την Πέμπτη αναμένονται βόρειοι άνεμοι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τιμές 4-5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή.
  • Την Τρίτη προβλέπονται έντονες βροχές και ραγδαιότητες, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.
  • Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί έως την Τετάρτη, οπότε θα στραφούν σε βόρειους και βορειοδυτικούς με ενίσχυση την Πέμπτη στα 6-7 μποφόρ.
  • Τα μετεωγράμματα δείχνουν αξιόπιστη τάση πτώσης θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα βροχής, με μεγαλύτερη βεβαιότητα όσο πλησιάζει η ημερομηνία πρόγνωσης.
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Ο καιρός αυτή την εβδομάδα θα παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Μέχρι και την Τετάρτη θα διατηρηθεί η παρουσία των χαμηλών πιέσεων, με αρκετές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ήδη από την Κυριακή ειχαμε μεγάλα υψη βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη . Νέο χαμηλό οργανώνεται στη Νότια Ιταλία , το οποίο η Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το ονόμασε Agneta.

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Από την Πέμπτη, όμως, το χαμηλό απομακρύνεται ανατολικότερα, επικρατούν βόρειοι άνεμοι και η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά. Προς το τέλος της εβδομάδας θα κυμαίνεται περίπου 4 με 5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Ο ΥΕΤΟΣ

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Για σήμερα Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και, από το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Από το απόγευμα και έως αργά τη νύχτα θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ρόδου, όπου τα ύψη βροχής τοπικά μπορεί να ξεπεράσουν τα 60 χιλιοστά.

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Η Τρίτη φαίνεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας. Αναμένονται κατά τόπους μεγάλες ραγδαιότητες και σημαντικά ύψη βροχής, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Πρόσκαιρα θα επηρεαστούν επίσης τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα πάντως ο καιρός στα δυτικά θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.

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Την Τετάρτη οι βροχές υποχωρούν. Στη Θράκη, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθούν νεφώσεις με βροχές, κυρίως μέχρι το μεσημέρι, ενώ τις πρωινές ώρες δεν αποκλείονται και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν πιο τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Παράλληλα, μέσα στην Τετάρτη αρχίζει να εγκαθίσταται σταδιακά βόρειο ρεύμα.

Έτσι, την Πέμπτη οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ τοπικά φαινόμενα θα εμφανιστούν το μεσημέρι και το απόγευμα και σε ηπειρωτικές περιοχές, καθώς και στα νησιά του Ιονίου. Περισσότερες βροχές αναμένονται στη Θεσσαλία, χωρίς όμως, με τα σημερινά δεδομένα, τα ύψη βροχής να εμφανίζονται ανησυχητικά.

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

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Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, σήμερα θα επικρατήσουν νοτιάδες 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Την Τρίτη θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες εντάσεις, με νότιους ανέμους 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7. Από το απόγευμα και από τα δυτικά, καθώς το χαμηλό αρχίζει να απομακρύνεται, οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς και βορειοδυτικούς.

Την Τετάρτη θα επικρατήσουν δυτικοί και σταδιακά βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ενώ το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο είναι πιθανό να φτάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη οι βοριάδες θα ενισχυθούν αισθητά, κυρίως στην ανατολική χώρα, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ. Η ενίσχυση του βόρειου ρεύματος θα σηματοδοτήσει και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

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Μέχρι και την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα παραμένουν γενικά λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα της εποχής. Από την Πέμπτη και κυρίως προς την Παρασκευή θα σημειωθεί νέα πτώση, με τις τιμές να διαμορφώνονται έως και 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

Αυτό το διακρρίνουμε καθαρά στην εξέλιξη του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ορισμένες ακόμη μεγάλες πόλεις, ώστε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η αλλαγή και στη μακροπρόθεσμη τάση.

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ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΕΩΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα μετεωγράμματα μάς βοηθούν να παρακολουθήσουμε την τάση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, αλλά και την αβεβαιότητα της πρόγνωσης.

Οι πολλές λεπτές γραμμές αντιστοιχούν στα διαφορετικά μέλη του ensemble, δηλαδή σε ελαφρώς διαφορετικά πιθανά σενάρια εξέλιξης της ατμόσφαιρας. Όσο πιο κοντά βρίσκονται μεταξύ τους οι γραμμές, τόσο μεγαλύτερη είναι η συμφωνία των προγνωστικών σεναρίων και επομένως τόσο μεγαλύτερη η αξιοπιστία της τάσης.

Όταν οι γραμμές αρχίζουν να ανοίγουν και να αποκλίνουν σημαντικά, η αβεβαιότητα αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει συνήθως όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από την ημέρα έκδοσης της πρόγνωσης.

Στο διάγραμμα της θερμοκρασίας παρακολουθούμε κυρίως τη γενική τάση — άνοδο, πτώση ή διατήρηση — και όχι μια συγκεκριμένη τιμή πολλών ημερών μπροστά.

Αντίστοιχα, στο διάγραμμα του υετού οι κορυφές δείχνουν τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες αυξάνεται η πιθανότητα βροχής. Όταν πολλά μέλη εμφανίζουν ταυτόχρονα υετό, το προγνωστικό σήμα γίνεται ισχυρότερο.

Γι’ αυτό στα μετεωγράμματα δεν κοιτάμε μόνο μία γραμμή. Κοιτάμε τη συμπεριφορά ολόκληρου του ensemble και ιδιαίτερα τη συμφωνία ή τη διασπορά των διαφορετικών σεναρίων.

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