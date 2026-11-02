Προβλήματα σε πολλές περιοχές από την κακοκαιρία – Έρχεται η «Agneta» με βροχές και καταιγίδες

Snapshot Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες, ζημιές σε κατοικίες και δυσκολίες στις μετακινήσεις σε περιοχές όπως Μαγνησία, Θάσο, Λήμνο, Κίμωλο, Σάμο και Κάλυμνο.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου προβλέπονται άστατος καιρός με τοπικές βροχές, ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά νησιά.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες και καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που σχετίζονται με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συνιστάται στους πολίτες να ασφαλίζουν αντικείμενα, να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και χειμάρρους, καθώς και να τηρούν οδηγίες προστασίας σε περίπτωση καταιγίδας και κεραυνών.

Οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες θα κυμανθούν κυρίως μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα της Τρίτης στα δυτικά. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδεςστο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα νησιά του Ιονίου από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 13 – 19°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 19°C

Κεντρική Μακεδονία: 11 – 19°C

Δυτική Μακεδονία: 9 – 15°C

Ήπειρος: 10 – 18°C

Θεσσαλία: 10 – 18°C

Νησιά Ιονίου: 14 – 20°C

Δυτική Στερεά: 13 – 21°C

Δυτική Πελοπόννησος: 13 – 21°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 12 – 20°C

Κυκλάδες: 18 – 22°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 14 – 20°C

Κρήτη: 18 – 22°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 16 – 22°C

Δωδεκάνησα: 18 – 22°C

Αττική: 16 – 20°C

Θεσσαλονίκη: 11 – 19°C

Πλημμύρες και ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν την Κυριακή (1/11) σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πλημμυρισμένους δρόμους, ζημιές σε κατοικίες και δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Στη Μαγνησία, η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το μεσημέρι μετέτρεψε δρόμους του Βόλου και της Νέας Ιωνίας σε χειμάρρους. Σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στη Νέα Αγχίαλο, όπου νερά εισχώρησαν σε κατοικίες, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε υποδομές και οχήματα.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης στη Θάσο, τη Λήμνο και την Κίμωλο, με την κυκλοφορία να γίνεται δύσκολη σε αρκετούς δρόμους. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στον Λιμένα Θάσου καταγράφηκαν 144 χιλιοστά βροχής έως το απόγευμα της Κυριακής.

Στο Ηραίο της Σάμου, ρέμα υπερχείλισε και νερά μπήκαν σε σπίτια και υπόγεια, με 20 πυροσβέστες και εννέα οχήματα να επιχειρούν για την άντλησή τους. Στην Κάλυμνο, μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, πέρασε πάνω από δρόμο και κατέληξε σε ιδιωτικό γκαράζ, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα (02-11-2026) μέχρι και την Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Τρίτη (03-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα σταδιακά από τα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 20 με 22 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Στην Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και πιθανώς τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως μετά το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις βραδινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 5Νοεμβρίου

Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ή πρόσκαιρα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

*Βίντεο - χάρτης από το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ - HCMR).

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