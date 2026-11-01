Κακοκαιρία: Πού έβρεξε περισσότερο - Η εξήγηση Κολυδά για τις διαφορές βροχόπτωσης

Snapshot Οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με τον Λιμένα Θάσου να έχει το μεγαλύτερο ύψος βροχής (144 χιλιοστά έως τις 17:40).

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε μεγάλες διαφορές βροχόπτωσης ακόμη και μεταξύ γειτονικών περιοχών, όπως Θάσος (168,4–181 mm) και Άγιο Όρος (227,4 mm) σε αντίθεση με Λήμνο (16 mm) και Σαμοθράκη (7,2 mm).

Η ανάλυση δορυφορικών δεδομένων επιβεβαίωσε τις έντονες διαφορές βροχόπτωσης, με παρατεταμένη παρουσία νεφικών πυρήνων και ορογραφία να εξηγούν τις διαφοροποιήσεις στη βόρεια περιοχή του Αιγαίου.

Η σύγκριση δορυφορικής εκτίμησης και πραγματικών μετρήσεων δείχνει ότι οι εκτιμήσεις είναι ενδεικτικές για την ένταση του επεισοδίου, όχι ακριβή δεκάωρα αθροίσματα. Snapshot powered by AI

Σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα Κυριακή κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, χωρίς να λείψουν και τα προβλήματα από την κακοκαιρία κατά τόπους.

Έως τις 17:40 το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον Λιμένα Θάσου (144 χιλιοστά).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη υετού

H εξήγηση Κολυδά

Tην κατάσταση αυτή εξήγησε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς:

Στον χάρτη του meteogr διακρίνουμε πολύ μεγάλες διαφορές βροχόπτωσης, ακόμη και μεταξύ γειτονικών περιοχών.

Θάσος 168,4–181,0 mm

Άγιο Όρος (Άθως) 227,4 mm

Νοτιοανατολική Χαλκιδική 125,8 mm

Λήμνος 16,0 mm

Σαμοθράκη 7,2 mm

Με βάση την ένταση των χρωμάτων και κυρίως την επιμονή των νεφικών σχηματισμών στο δεκάωρο animation της EUMETSAT, σε πρώτη φάση δίνουμε την ακόλουθη χονδρική εκτίμηση:

Σύγκριση δορυφορικής εκτίμησης και τιμών βροχόπτωσης

Περιοχή Δορυφορική εκτίμηση Τιμή χάρτη

Θάσος 80–160 mm 168–181 mm

Άγιο Όρος 100–200 mm 227,4 mm

Λήμνος 5–25 mm 16 mm

Σαμοθράκη 5–30 mm 7,2 mm

Οι εκτιμήσεις είναι ενδεικτικές για τη σχετική ένταση του επεισοδίου, όχι υπολογισμένα δεκάωρα αθροίσματα. Το σημαντικό συμπέρασμα ειναι ότι σε γειτονικές περιοχές το animation διακρίνει σωστά τη μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ Θάσου–Αγίου Όρους και Λήμνου. Η παρατεταμένη παρουσία έντονων νεφικών πυρήνων στη βόρεια περιοχή του Αιγαίου, σε συνδυασμό με την ορογραφία, μπορεί να εξηγήσει αυτή τη διαφορά.

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