Καιρός - Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Προσοχή, αντιμετωπίζουμε την κακοκαιρία σαν κακοκαιρία

Σημειώνει επίσης ότι ο Νοέμβριος είναι στατιστικά ο πιο επικίνδυνος μήνας στο θέμα των βροχοπτώσεων

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Καιρός - Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Προσοχή, αντιμετωπίζουμε την κακοκαιρία σαν κακοκαιρία
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  • Το βαρομετρικό χαμηλό στην Ιταλία θα ενισχυθεί και θα επιδεινώσει τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα από Δευτέρα έως Τετάρτη.
  • Συνιστάται αυξημένη προσοχή και τήρηση των οδηγιών της πολιτείας για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.
  • Ο Νοέμβριος είναι στατιστικά ο πιο επικίνδυνος μήνας για βροχοπτώσεις στην Ελλάδα.
  • Έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση ανέμων κυρίως σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
  • Το επεισόδιο βροχόπτωσης της 1ης Νοεμβρίου κατατάσσεται στην κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική) σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
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Την επερχόμενη κακοκαιρία σχολίασε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης αναλύοντας τον καιρό των επομένων ημερών.

Αναλυτικά αναφέρει:

Το βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Ιταλίας που ήδη ασκεί σημαντική επίδραση σε τμήματα της χώρας μας δημιουργώντας και προβλήματα, αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ώρες και να κινηθεί ανατολικότερα επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο τις καιρικές συνθήκες το τριήμερο Δευτέρα με Τετάρτη.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή αντιμετωπίζοντας την κακοκαιρία σαν κακοκαιρία (γιατί βγαίνουν και νέοι ορισμοί - μάλλον η επιστήμη της Μετεωρολογίας εμπλουτίζεται και με νέους ορισμούς), ακολουθώντας σαφώς τις οδηγίες της πολιτείας.

Καλό μήνα σε όλες και σε όλους και μην ξεχνάτε ότι ο Νοέμβριος είναι στατιστικά ο πιο επικίνδυνος μήνας στο θέμα των βροχοπτώσεων

Ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026

Σύμφωνα με το meteo.gr διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα θα διατηρήσουν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη χώρα, τουλάχιστο έως την Τρίτη 03/11. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες

Οι χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές

Η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη

Από το απόγευμα της Κυριακής 01/10 έως και τα μεσάνυχτα προς Δευτέρα 02/10 βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία, περιλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές καθ΄όλη τη διάρκεια της Κυριακής 01/11. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 με 7 μποφόρ κατά τόπους.

Στους χάρτες των εικόνων 1 και 2 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται (α) το πρωί και (β) τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής 01/11.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής 01/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν μια πρόσκαιρη σχετική ύφεση των φαινόμενων από τις πρώτες έως το απόγευμα της Δευτέρας 02/11 ενώ εκ νέου ενίσχυσή τους αναμένεται από το βράδυ της Δευτέρας 02/11.

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