Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Snapshot Η νέα κακοκαιρία θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Την Κυριακή θα επηρεαστούν έντονα η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Από την Τρίτη η ένταση των φαινομένων θα αυξηθεί λόγω ανώτερου βαρομετρικού χαμηλού, ενδεχομένως με επίσημη ονομασία της κακοκαιρίας.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα και τοπικές χαλαζοπτώσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική τις απογευματινές ώρες της Κυριακής. Snapshot powered by AI

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026), κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα, καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, από το απόγευμα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

«Προσοχή στην Αττική το απόγευμα» - Προειδοποίηση Κολυδά για τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία εισέρχεται σε πιο δύσκολη φάση από την Τρίτη, με τις βροχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρεάζει τη νοτιοανατολική Μεσόγειο διατηρεί την αστάθεια, ενώ η προσέγγιση ενός ανώτερου βαρομετρικού χαμηλού αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η κατάσταση ως οργανωμένη κακοκαιρία.

Αυτό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό θα πλησιάσει την περιοχή μας, ενισχύοντας τα φαινόμενα. Για σήμερα, Κυριακή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στην Αττική, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εντάσεις των βροχοπτώσεων που αποτυπώνονται στα προγνωστικά στοιχεία, καθώς δείχνουν την εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Θοδωρής Κολυδάς εκτιμά ότι είναι αρκετά πιθανό, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία να λάβει τελικά και επίσημη ονομασία.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό έχει ξεκινήσει την πορεία του από την Ιταλία προς τη χώρα μας, μεταφέροντας άκρως οργανωμένα συστήματα βροχοπτώσεων και επικίνδυνων καταιγίδων. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (2/11). Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο κύριος όγκος του νερού θα πέσει στη δυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, απαιτείται μεγάλη προσοχή στις περιοχές όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα.

Οι περιοχές που κινδυνεύουν την Κυριακή

Για τη σημερινή ημέρα, η πρόγνωση δείχνει κατά τόπους ισχυρές βροχές. Όπως ανακοινώθηκε, τα νησιά του Ιονίου βρίσκονται στο επίκεντρο των καταιγίδων έως το μεσημέρι.

Η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, καθώς και η δυτική και νότια Πελοπόννησος θα επηρεαστούν άμεσα από τα ακραία φαινόμενα έως το απόγευμα. Κι όμως, ο καιρός θα είναι εξίσου βαρύς και στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία οι νεροποντές ξεκινούν από τις πρωινές ώρες και θα κρατήσουν έως αργά τη νύχτα. Όσο για τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, η αστάθεια θα ξεκινήσει από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα, ενώ στα Δωδεκάνησα το κύμα θα φτάσει αργότερα το απόγευμα.

Η εξέλιξη των φαινομένων τη Δευτέρα

Η επόμενη ημέρα δεν θα φέρει άμεση ανακούφιση σε αρκετές περιοχές της επικράτειας. Τη Δευτέρα (2/11), τα νησιά του Ιονίου θα συνεχίσουν να δέχονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στα ηπειρωτικά, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος θα βρεθούν εκ νέου στο στόχαστρο των καταιγίδων από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Η ανατολική νησιωτική χώρα θα παραμείνει στον κλοιό του βαρομετρικού χαμηλού, καθώς στα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα μέχρι τις βραδινές ώρες.

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