Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Τουλάχιστον 24 ώρες θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η νέα κακοκαιρία θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.
  • Την Κυριακή θα επηρεαστούν έντονα η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
  • Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και τα Δωδεκάνησα.
  • Από την Τρίτη η ένταση των φαινομένων θα αυξηθεί λόγω ανώτερου βαρομετρικού χαμηλού, ενδεχομένως με επίσημη ονομασία της κακοκαιρίας.
  • Η ΕΜΥ προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα και τοπικές χαλαζοπτώσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική τις απογευματινές ώρες της Κυριακής.
Snapshot powered by AI

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026), κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα, καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, από το απόγευμα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

«Προσοχή στην Αττική το απόγευμα» - Προειδοποίηση Κολυδά για τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία εισέρχεται σε πιο δύσκολη φάση από την Τρίτη, με τις βροχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρεάζει τη νοτιοανατολική Μεσόγειο διατηρεί την αστάθεια, ενώ η προσέγγιση ενός ανώτερου βαρομετρικού χαμηλού αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η κατάσταση ως οργανωμένη κακοκαιρία.

Αυτό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό θα πλησιάσει την περιοχή μας, ενισχύοντας τα φαινόμενα. Για σήμερα, Κυριακή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στην Αττική, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εντάσεις των βροχοπτώσεων που αποτυπώνονται στα προγνωστικά στοιχεία, καθώς δείχνουν την εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Θοδωρής Κολυδάς εκτιμά ότι είναι αρκετά πιθανό, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία να λάβει τελικά και επίσημη ονομασία.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό έχει ξεκινήσει την πορεία του από την Ιταλία προς τη χώρα μας, μεταφέροντας άκρως οργανωμένα συστήματα βροχοπτώσεων και επικίνδυνων καταιγίδων. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (2/11). Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο κύριος όγκος του νερού θα πέσει στη δυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, απαιτείται μεγάλη προσοχή στις περιοχές όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα.

Οι περιοχές που κινδυνεύουν την Κυριακή

Για τη σημερινή ημέρα, η πρόγνωση δείχνει κατά τόπους ισχυρές βροχές. Όπως ανακοινώθηκε, τα νησιά του Ιονίου βρίσκονται στο επίκεντρο των καταιγίδων έως το μεσημέρι.

Η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, καθώς και η δυτική και νότια Πελοπόννησος θα επηρεαστούν άμεσα από τα ακραία φαινόμενα έως το απόγευμα. Κι όμως, ο καιρός θα είναι εξίσου βαρύς και στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία οι νεροποντές ξεκινούν από τις πρωινές ώρες και θα κρατήσουν έως αργά τη νύχτα. Όσο για τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, η αστάθεια θα ξεκινήσει από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα, ενώ στα Δωδεκάνησα το κύμα θα φτάσει αργότερα το απόγευμα.

Η εξέλιξη των φαινομένων τη Δευτέρα

Η επόμενη ημέρα δεν θα φέρει άμεση ανακούφιση σε αρκετές περιοχές της επικράτειας. Τη Δευτέρα (2/11), τα νησιά του Ιονίου θα συνεχίσουν να δέχονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στα ηπειρωτικά, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος θα βρεθούν εκ νέου στο στόχαστρο των καταιγίδων από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Η ανατολική νησιωτική χώρα θα παραμείνει στον κλοιό του βαρομετρικού χαμηλού, καθώς στα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα μέχρι τις βραδινές ώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ciara Mageean: Πέθανε η 34χρονη Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης - Η μάχη με τον καρκίνο

12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

12:35LIFESTYLE

H Ζεντάγια έγινε Χάλι Μπέρι για το Halloween - Αναβίωσε το εμβληματικό look της ηθοποιού από το 2000

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

12:21ΕΛΛΑΔΑ

«Έκαναν το παιδί μου ΑΤΜ»: Συγκλονίζει μητέρα που έπεσε θύμα του κυκλώματος της απάτης ΜΚΟ

12:14LIFESTYLE

«Είσαι ίδια η γυναίκα μου» - Η απίθανη συνάντηση του Πάνου Μουζουράκη με τη σύζυγο διαγωνιζόμενου

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Εκτός 24ωρης παρακολούθησης ο Γερμανός βασικός ύποπτος

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Professor Xavier ή Picard: Ποιος ήταν ο ρόλος ζωής του Sir Patrick Stewart;

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Αστακός» το χωριό για το μνημόσυνο του Φανούρη Καργάκη - Το αδιαχώρητο στη Μονή

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Βουλγαρία: Στις κάλπες για τον 2ο γύρο ανάδειξης Προέδρου

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος - Ποιες ώρες ισχύει

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Απολύτως καταδικαστέα, ουδείς εκφοβίζεται»

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Μέσα σε μέρες ή εβδομάδες» - Τα σημάδια επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρός 58χρονος Γερμανός τουρίστας στη Χερσόνησο - Κατέρρευσε έξω από το ξενοδοχείο

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έχω ξεπλύνει 1 εκατομμύριο»: Νέοι διάλογοι για το κύκλωμα στο «Χωριάτικο» - Έδερναν και έκλεβαν πελάτες στα strip clubs

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Διαβολικό σχέδιο «σαν ατύχημα»: Στραγγάλισε με τους δύο εραστές της τον σύζυγό της και τον πέταξε σε λίμνη

11:10LIFESTYLE

«Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας» - Τα δίδυμα της Ηρώς Σαΐα και του Σταύρου Ξαρχάκου έγιναν 10 ετών - Το συγκινητικό βίντεο από το μαιευτήριο μέχρι σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Διαβολικό σχέδιο «σαν ατύχημα»: Στραγγάλισε με τους δύο εραστές της τον σύζυγό της και τον πέταξε σε λίμνη

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

09:19ΚΥΠΡΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: Την εξαπάτησε, την δολοφόνησε με σκεπάρνι και την πέταξε στο πηγάδι

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Αστακός» το χωριό για το μνημόσυνο του Φανούρη Καργάκη - Το αδιαχώρητο στη Μονή

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έχω ξεπλύνει 1 εκατομμύριο»: Νέοι διάλογοι για το κύκλωμα στο «Χωριάτικο» - Έδερναν και έκλεβαν πελάτες στα strip clubs

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ