Καιρός: Γιατί μπορεί να πέσει χαλάζι ακόμα και όταν δεν κάνει αρκετά κρύο

Snapshot Το χαλάζι σχηματίζεται μέσα σε καταιγιδοφόρα σύννεφα όπου υπάρχουν αρνητικές θερμοκρασίες σε υψηλά ατμοσφαιρικά επίπεδα, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία στο έδαφος.

Όταν οι κόκκοι χαλαζιού γίνουν βαρείς ή τα ανοδικά ρεύματα ασθενήσουν, το χαλάζι πέφτει προς το έδαφος και μπορεί να φτάσει χωρίς να λιώσει, ακόμη και σε θερμές επιφανειακές συνθήκες.

Στη φθινοπωρινή Μεσόγειο, τα θερμά θαλάσσια νερά παρέχουν υγρασία και ενέργεια που ενισχύουν τις καταιγίδες και τις χαλαζοπτώσεις.

Η άφιξη ψυχρότερου αέρα σε μεγάλα υψόμετρα αυξάνει την κατακόρυφη αστάθεια και ευνοεί την ανάπτυξη έντονων καταιγίδων με χαλάζι.

Η ακριβής ανάλυση του επεισοδίου χαλαζόπτωσης στην Κέρκυρα απαιτεί λεπτομερή μελέτη των ατμοσφαιρικών δεδομένων και των χαρακτηριστικών των καταιγίδων. Snapshot powered by AI

Έντονη χαλαζόπτωση καταγράφηκε στο νησί της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, η οποία πλήττει και άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο meteoweb.eu για να κατανοήσουμε τι συνέβη στην Κέρκυρα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το χαλάζι δεν εξαρτάται απαραίτητα από την παρουσία θερμοκρασιών κοντά στο μηδέν στο επίπεδο του εδάφους, επειδή η διαδικασία σχηματισμού του συμβαίνει μέσα σε καταιγιδοφόρα σύννεφα, όπου έντονα ανοδικά ρεύματα μεταφέρουν σταγόνες νερού προς τα ατμοσφαιρικά επίπεδα που χαρακτηρίζονται από αρνητικές θερμοκρασίες, επιτρέποντας τον σχηματισμό μικρών πυρήνων πάγου που μπορούν να αναπτυχθούν προοδευτικά μέσω της συλλογής και της κατάψυξης άλλων υπερψυγμένων σταγονιδίων .

Όταν οι κόκκοι χαλαζιού γίνουν πολύ βαρείς για να υποστηριχθούν από τα ανοδικά ρεύματα ή όταν τα τελευταία χάσουν την έντασή τους, το χαλάζι πέφτει προς το έδαφος και, αν καταφέρει να περάσει από τα ηπιότερα ατμοσφαιρικά στρώματα χωρίς να λιώσει εντελώς, μπορεί να φτάσει στην επιφάνεια ακόμη και παρουσία θερμικών συνθηκών που θα καθιστούσαν αδύνατη μια κανονική χιονόπτωση.

Στη φθινοπωρινή Μεσόγειο, αυτή η δυναμική αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή τα θαλάσσια νερά διατηρούν ακόμα μέρος της θερμότητας που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μπορούν να συμβάλουν στην παροχή υγρασίας και ενέργειας στις διαταραχές. Εν τω μεταξύ, η άφιξη ψυχρότερου αέρα σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όταν συνοδεύεται από κατάλληλη ατμοσφαιρική διαμόρφωση, μπορεί να επιτείνει την κατακόρυφη αστάθεια και να ευνοήσει την ανάπτυξη νεφών καταιγίδας επαρκώς οργανωμένων ώστε να παράγουν έντονες βροχές και χαλαζοπτώσεις.

Αυτή είναι, φυσικά, μια γενική μετεωρολογική εικόνα, ενώ μια ακριβής ανακατασκευή των συνθηκών που ευθύνονται για το επεισόδιο της Κέρκυρας θα απαιτούσε λεπτομερείς αναλύσεις των ατμοσφαιρικών προφίλ, παρατηρήσεις ραντάρ και τα χαρακτηριστικά των κυψελών καταιγίδας που διέσχισαν το νησί.

Με πληροφορίες από meteoweb.eu

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