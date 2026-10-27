Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Για πού εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου

Snapshot Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Ελλάδα.

Κόκκινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα εκδόθηκε για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου ισχύουν πορτοκαλί προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται επίσης πορτοκαλί προειδοποιήσεις για νησιά ανατολικού Αιγαίου, ανατολική Στερεά, Αττική και δυτικές-βόρειες Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Snapshot powered by AI

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα προχώρησε η ΕΜΥ με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ανατολικής επικράτειας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται την Τετάρτη (28-10-2026) στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (27-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν.Βοιωτίας) από τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και βορειότερα) πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Καστελόριζο) από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Διαβάστε επίσης