Αγριεύει από την Τρίτη ο καιρός – Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου

Snapshot Την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε ανατολικές και νότιες περιοχές της Ελλάδας, με πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις και χιόνια στα ορεινά.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προβλέπει πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες περιοχές, όπως Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Αττική και Δωδεκάνησα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνιστώνται προφυλάξεις από καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, όπως η αποφυγή διέλευσης σε πλημμυρισμένες περιοχές, η ασφάλιση αντικειμένων και η τήρηση οδηγιών των αρμοδίων φορέων.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων μέσω της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τρίτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά με πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, πιθανόν 8, μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά τους 15 με 18 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 10 – 16°C

Ανατολική Μακεδονία: 10 – 15°C

Κεντρική Μακεδονία: 10 – 17°C

Δυτική Μακεδονία: 6 – 12°C

Ήπειρος: 10 – 16°C

Θεσσαλία: 9 – 15°C

Νησιά Ιονίου: 15 – 20°C

Δυτική Στερεά: 10 – 18°C

Δυτική Πελοπόννησος: 10 – 20°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 20°C

Κυκλάδες: 16 – 19°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 9 – 16°C

Κρήτη: 12 – 20°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 17°C

Δωδεκάνησα: 17 – 22°C

Αττική: 13 – 19°C

Θεσσαλονίκη: 11 – 17°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με α.α 8/2026 επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28/10).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (27/10)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (28/10)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Αττική έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια, παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά θα είναι νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 18 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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