Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό τις επόμενες ώρες – Η πρόγνωση Κολυδά για βροχές και ισχυρούς ανέμους

Διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τις βροχές να εντείνονται αρχικά στα δυτικά και τους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ την Τρίτη.

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό τις επόμενες ώρες – Η πρόγνωση Κολυδά για βροχές και ισχυρούς ανέμους
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  • Διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα θα προκαλέσουν βροχές και ισχυρούς ανέμους, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, με βροχοπτώσεις που τοπικά θα ξεπεράσουν τα 50 χιλιοστά.
  • Την Τρίτη οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, με πιο ψυχρές αέριες μάζες να κατεβαίνουν προς την κεντρική Μεσόγειο.
  • Από τη Δευτέρα οι βροχές θα επεκταθούν σε πολλές περιοχές της χώρας, διατηρώντας άστατο τον καιρό μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.
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Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας τις επόμενες ώρες, καθώς η φθινοπωρινή αστάθεια επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας περισσότερες βροχές, ενισχυμένους ανέμους και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή των καιρικών συνθηκών συνδέεται με μια οργανωμένη ατλαντική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως τη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών προς την κεντρική Μεσόγειο.

Η αλλαγή θα γίνει αισθητή αρχικά στη δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τα ημερήσια ύψη βροχόπτωσης να εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιοχές θα ξεπεράσουν τα 50 χιλιοστά.

Ωστόσο, το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι οι διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές, οι οποίες αναμένεται να διατηρήσουν άστατο τον καιρό σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Βροχές στη δυτική Ελλάδα την Κυριακή – Πού αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα

Η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο της πρώτης φάσης της μεταβολής, με αρκετές νεφώσεις και βροχοπτώσεις κατά τόπους.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάζει ο Θοδωρής Κολυδάς, τα ημερήσια ύψη βροχής στα δυτικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 50 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 50 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία των βαρομετρικών συστημάτων και την κατανομή των βροχοπτώσεων, με τις επόμενες προγνώσεις να αποσαφηνίζουν τις περιοχές που θα δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Από τη Δευτέρα (26/10), οι βροχές αναμένεται να επεκταθούν σε περισσότερα τμήματα της χώρας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δυτική και τη νότια Ελλάδα.

Άνεμοι έως 8 μποφόρ την Τρίτη

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η ενίσχυση των ανέμων, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η έντασή τους θα αυξηθεί σημαντικά μέσα στο επόμενο διήμερο.

Αρχικά, στις περισσότερες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι, γύρω στα 5 μποφόρ.

Ωστόσο, την Τρίτη (27/10) αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση, με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

Ο καιρός στην Αττική σήμερα

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν σταδιακά τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση, ακολουθώντας τη γενικότερη μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Ασθενείς βροχές και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων.

Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία θα ακολουθήσει πτωτική πορεία το επόμενο διάστημα.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν αρχικά σε σχετικά ήπια επίπεδα, μεταξύ 20 και 23 βαθμών Κελσίου, πριν αρχίσει να γίνεται περισσότερο αισθητή η επίδραση των ψυχρότερων αέριων μαζών.

Διαδοχικές διαταραχές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στην εξέλιξη του καιρού από τη Δευτέρα και μετά, καθώς οι διαδοχικές διαταραχές αναμένεται να διατηρήσουν αυξημένη την πιθανότητα βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Παράλληλα, η ενίσχυση των ανέμων και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας θα επαναφέρουν πιο χαρακτηριστικές φθινοπωρινές συνθήκες.

Όπως έχει επισημάνει ο Θοδωρής Κολυδάς σε πρόσφατη πρόγνωσή του, η αλλαγή αρχίζει από την Κυριακή, με τις βροχές να αποκτούν μεγαλύτερη έκταση και ένταση από τη Δευτέρα.

Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς πάντως η πτώση να πραγματοποιηθεί απότομα.

Το φθινόπωρο, λοιπόν, κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, με τις ομπρέλες να επιστρέφουν σε πολλές περιοχές και τους ισχυρούς ανέμους να αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες.

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