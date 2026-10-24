Αρναούτογλου: Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου δείχνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και μετατόπιση των βροχοπτώσεων προς το Αιγαίο, με τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο της αστάθειας

Ανθή Κουρεντζή

Αρναούτογλου: Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες
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  • Από την Κυριακή ξεκινά σταδιακή μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα.
  • Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα επηρεάσει κεντρικές και νότιες περιοχές, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου.
  • Την Τρίτη βροχές και ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα.
  • Στις 28 Οκτωβρίου προβλέπεται πιθανή βροχόπτωση σε νότιες και ανατολικές περιοχές, με αβεβαιότητα ως προς τη χρονική σύμπτωση με τις παρελάσεις.
  • Ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ θα επηρεάσουν τις θαλάσσιες περιοχές, πιθανώς προκαλώντας δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
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Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στη χώρα, καθώς οι σχετικά ήπιες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών αναμένεται να δώσουν τη θέση τους σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, από την Κυριακή ξεκινά μια περίοδος διαδοχικών μεταβολών, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό μέρος της χώρας κατά τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εξέλιξη των φαινομένων ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, καθώς εκτός από τις βροχές, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ενίσχυση των βορείων ανέμων, που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ σε θαλάσσιες περιοχές.

Από τη δυτική Ελλάδα ξεκινούν οι βροχές την Κυριακή

Η μεταβολή του καιρού αναμένεται να γίνει αισθητή την Κυριακή, με τις πρώτες αξιόλογες βροχοπτώσεις να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού προβλέπονται τοπικές μπόρες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύονται παντού από φαινόμενα.

Από τις μεσημβρινές ώρες, πάντως, οι βροχές αναμένεται να κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας περιοχές από τη δυτική Θεσσαλία μέχρι και την Πελοπόννησο.

Μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης αξιόλογων φαινομένων παρουσιάζει η Πελοπόννησος, όπου δεν αποκλείονται και τοπικές καταιγίδες.

Στην Αττική, υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες και ασθενείς βροχοπτώσεις, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάτι ιδιαίτερα έντονο.

Πτώση της θερμοκρασίας και βροχές στην Αττική την Δευτέρα

Τη Δευτέρα, ημέρα εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, το κύριο βάρος της κακοκαιρίας αναμένεται να μετατοπιστεί προς τις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Βροχοπτώσεις προβλέπονται σε μια εκτεταμένη ζώνη που περιλαμβάνει περιοχές από τον Βόλο και νοτιότερα, έως την ανατολική Πελοπόννησο.

Κατά τόπους, τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση, ενώ βροχερό αναμένεται να είναι το σκηνικό και σε τμήματα της Αττικής.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αισθητή θα αρχίσει να γίνεται η πτώση της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε πεδινές περιοχές, σηματοδοτώντας την επικράτηση πιο ψυχρών αερίων μαζών.

Η μεταβολή αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα εικοσιτετράωρα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στα ανατολικά μετατοπίζεται η αστάθεια την Τρίτη – Προσοχή στα Δωδεκάνησα

Την Τρίτη, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν ισχυρότερα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα, ενώ βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις βόρειες Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στο επίκεντρο της αστάθειας ενδέχεται να βρεθεί και η ανατολική Αττική, όπου προβλέπονται κατά τόπους βροχές.

Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να υποχωρεί, με τις μέγιστες τιμές σε ορισμένες περιοχές να ενδέχεται να περιοριστούν ακόμη και κάτω από τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Η αισθητή πτώση του υδραργύρου, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και τους βοριάδες, θα δημιουργήσει ένα πιο ψυχρό σκηνικό για την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον καιρό στις παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν οι μετεωρολόγοι την εξέλιξη των φαινομένων για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, καθώς σε ολόκληρη τη χώρα είναι προγραμματισμένες οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου, οι βροχές ενδέχεται να επιμείνουν σε ορισμένες νότιες και ανατολικές περιοχές, με τα Δωδεκάνησα να εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα για πιο αξιόλογα φαινόμενα.

Στην Αττική, η πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων φαίνεται να αφορά περισσότερο τα ανατολικά και τα ορεινά τμήματα.

Πάντως, παραμένει αβέβαιο εάν τα φαινόμενα θα συμπέσουν χρονικά με τις παρελάσεις, καθώς απαιτούνται νεότερα προγνωστικά δεδομένα για να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια η ένταση και η διάρκεια των βροχών.

Εκείνο που φαίνεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερη προσοχή είναι η σημαντική ενίσχυση των ανέμων, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού ανήμερα της εθνικής επετείου.

Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ – Πιθανές δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις

Ισχυροί έως πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι προβλέπεται να επικρατήσουν την Τετάρτη σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, η έντασή τους ενδέχεται να φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις δυτικές Κυκλάδες, στην περιοχή των Κυθήρων και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, όπου η ενίσχυση των ανέμων μπορεί να επηρεάσει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο προγνωστικό σενάριο, είναι πιθανό να σημειωθούν τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις σε ορισμένα δρομολόγια.

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