Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας

Snapshot Από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ξεκινά ραγδαία επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και στη συνέχεια σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με έντονα φαινόμενα στις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από την Κυριακή, ιδιαίτερα στην Αττική και στα νοτιότερα τμήματα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία, πριν την αλλαγή του καιρού.

Η ακριβής εξέλιξη της κακοκαιρίας εξαρτάται από την πορεία του συστήματος, αλλά οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν σε πολλές περιοχές έως την Τετάρτη. Snapshot powered by AI

Ραγδαία αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, φέρνοντας βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η κακοκαιρία θα χτυπήσει αρχικά τα δυτικά τμήματα, ενώ η επιδείνωση αναμένεται να διαρκέσει έως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, αφήνοντας ανεπηρέαστες κυρίως την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη συνέχεια οι βροχές θα κινηθούν ανατολικότερα, πλήττοντας περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. Την ίδια ώρα, η Αττική θα δει τις πρώτες βροχές από το μεσημέρι, συνοδευόμενες από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για τοπικά έντονα φαινόμενα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τη νέα εβδομάδα

Άστατο σκηνικό διαμορφώνεται για τη Δευτέρα στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα εμφανίσουν τη μεγαλύτερη ένταση. Όπως ανακοινώθηκε, η αστάθεια φαίνεται πως θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, με τις βροχοπτώσεις να επιμένουν σε αρκετές περιοχές, αν και η ακριβής εξέλιξη εξαρτάται από την πορεία του συστήματος.

Ζέστη και υγρασία πριν την αλλαγή

Για σήμερα Παρασκευή, τοπικές βροχές εντοπίζονται στα ανατολικά τμήματα, με σποραδικές καταιγίδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη επικράτεια επικρατούν καλές συνθήκες με αραιές νεφώσεις. Οι νοτιάδες κρατούν τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, φέρνοντας αυξημένη υγρασία. Το Σάββατο το σκηνικό παραμένει γενικά ήπιο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα επικείμενα μέτωπα.

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