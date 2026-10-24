Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, βόρειοι άνεμοι και αυξημένη πιθανότητα βροχών συνθέτουν το καιρικό σκηνικό των επόμενων ημερών – Τι δείχνουν ECMWF και GEFS

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή με πτώση θερμοκρασίας, βροχές και ενίσχυση βορείων ανέμων.
  • Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα μειωθεί από τους 22-24 βαθμούς στους 19-20 βαθμούς μέσα στην εβδομάδα, με πιθανή περαιτέρω πτώση κοντά στους 17 βαθμούς έως την 1η Νοεμβρίου.
  • Βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως στις 26 και 27 Οκτωβρίου, με μεγαλύτερη ένταση στα νότια, αλλά η ακριβής ποσότητα βροχής παραμένει αβέβαιη.
  • Για την 28η Οκτωβρίου προβλέπεται περιορισμός των βροχοπτώσεων, γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει τη διεξαγωγή των παρελάσεων.
  • Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους με ενίσχυση, φτάνοντας τα 10 χλμ/ώρα στην Αθήνα, εντείνοντας την αίσθηση φθινοπώρου.
Snapshot powered by AI

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με βροχές, ενίσχυση των ανέμων και πτώση του υδραργύρου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή αναμένεται να γίνει αισθητή από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών το διήμερο 26 και 27 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η αλλαγή του καιρού συμπίπτει χρονικά και με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 στις 03:00.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του, μια και μόνο προγνωστική κάρτα μπορεί να αποτυπώσει πλήθος πληροφοριών για την εξέλιξη του καιρού, από τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις μέχρι την ένταση των ανέμων και τον βαθμό αβεβαιότητας των προγνωστικών μοντέλων.

Πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα – Πού θα φτάσει ο υδράργυρος

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να ακολουθήσει σταδιακά πτωτική πορεία τις επόμενες ημέρες.

Από τους 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου των πρώτων ημερών, οι μέγιστες τιμές εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν στους 19 με 20 βαθμούς περίπου στα μέσα της εβδομάδας, με την τάση να παραμένει πτωτική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προγνωστική αβεβαιότητα για το διάστημα μετά την Κυριακή και έως την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι διαφορετικές προγνωστικές εκδοχές δείχνουν ότι η μέγιστη θερμοκρασία θα μπορούσε να κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με επικρατέστερη τιμή κοντά στους 17 βαθμούς.

Το μεγάλο αυτό εύρος καταδεικνύει ότι, όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από την ημέρα έκδοσης μιας πρόγνωσης, αυξάνεται και η αβεβαιότητα ως προς την ακριβή εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Βροχές στις 26 και 27 Οκτωβρίου – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

Σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, τα δύο προγνωστικά συστήματα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το αμερικανικό GEFS, παρουσιάζουν σημαντική σύγκλιση ως προς την πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στις εκτιμήσεις τους αναφορικά με τις ποσότητες βροχής που ενδέχεται να καταγραφούν.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη συμφωνία των μοντέλων ως προς την πιθανότητα βροχοπτώσεων, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως η ένταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με προηγούμενη εκτίμηση του μετεωρολόγου, η αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία αναμένεται να γίνει αισθητή από την Κυριακή, όταν οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν αρχικά κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Τη Δευτέρα τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, με τις νοτιότερες περιοχές της χώρας να παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εντονότερων βροχοπτώσεων.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα της εθνικής επετείου, τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ως προς την εξέλιξη των φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν τάση περιορισμού, γεγονός που ενδέχεται να ευνοήσει τη διεξαγωγή των παρελάσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πάντως, η εξέλιξη των φαινομένων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς οι διαφορές μεταξύ των προγνωστικών συστημάτων καθιστούν αναγκαία την παρακολούθηση των νεότερων μετεωρολογικών δεδομένων.

Ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι

Παράλληλα με την πτώση της θερμοκρασίας, αναμένεται μεταβολή και στο πεδίο των ανέμων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους και θα παρουσιάσουν σχετική ενίσχυση προς τα μέσα της εβδομάδας.

Στην Αθήνα, η μέση ταχύτητά τους εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 10 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται σημαντικά ισχυρότερες ριπές.

Η επικράτηση βορείων ανέμων, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της θερμοκρασίας, αναμένεται να ενισχύσει την αίσθηση του φθινοπώρου, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός εισέρχεται σε μια περίοδο μεταβολών, με τις βροχοπτώσεις να επανέρχονται στο προσκήνιο και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά.

Η εικόνα για την 28η Οκτωβρίου εμφανίζεται προς το παρόν πιο ευνοϊκή σε σχέση με το προηγούμενο διήμερο, ωστόσο οι επόμενες επικαιροποιήσεις των προγνωστικών μοντέλων θα προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια των παρελάσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννακόπουλος για το Baskegate: «Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στη ντουλάπα ποιανού είναι;»

10:00ΥΓΕΙΑ

Παράλυση Bell ή εγκεφαλικό ; Γιατί η ξαφνική αδυναμία στο πρόσωπο δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται

09:55ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari F50: Με μόλις 171 χιλιόμετρα στο κοντέρ θα ξεπεράσει τα 20 εκατoμμύρια δολάρια!

09:54LIFESTYLE

Κατερίνα Στικούδη: «Ο γιος μου ελέγχει τι φοράω, πολλές φορές αλλάζω στο αμάξι»

09:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Αν συμβούν κάποια πράγματα… τότε μάλλον πάμε για ολική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mπορεί μια κυβερνοεπίθεση με AI να προκαλέσει ντόμινο στις παγκόσμιες αγορές;

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βρούτσης για σκάνδαλο μπάσκετ: «Έχει ανοίξει μια βαθιά πληγή, δηλητηριάζουν τον αθλητισμό - Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στην ΕΟΚ - Δεν μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί τέτοιες ομοσπονδίες»

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fiat Grande Panda: Νέα τιμή από 18.290 ευρώ

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Η τρομακτική στιγμή που ο τυφώνας σηκώνει άνδρα στον αέρα - Γαντζώθηκε σε στύλο για να σωθεί

09:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με «Σκοτάδι», Halloween, εκθέσεις και «Το Βαλς των Ονείρων»

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει για το τεκμαρτό εισόδημα, τους επαγγελματίες και τα ακίνητα

09:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διεθνές ρεζιλίκι: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τη δωροδοκία των 10.000 ευρώ στον τελικό του Eurocup του 2021

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πόρισμα-κόλαφος για το White Coast στη Μήλο: Ζητείται ανάκληση των οικοδομικών αδειών - Στο μικροσκόπιο οι πολεοδομικές παραβάσεις

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ - Αλεξανδρής για Λιόλιο: «Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του - Αλλοίωναν αποτελέσματα Παπαπέτρου - Τσαρούχα»

08:35ΚΟΣΜΟΣ

BMW: Η ηλεκτρική Σειρά 1 έρχεται το 2028

08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό: Μετά το άνοιγμα Φιντάν στην Αίγυπτο ο Γεραπετρίτης σπεύδει στον ΟΗΕ - Τι σχεδιάζει η Αθήνα

08:30LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Στο εξωτικό Μαρακές μετά το νέο εξώδικο Καρβέλα – Η ιδιαίτερη υποδοχή

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νεο-αριστερές» αντιδράσεις για τη στάση Αχτσιόγλου ως στέλεχος της ΕΛΑΣ

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Ζητά «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» - Νέα ένταση στην κορεατική χερσόνησο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55LIFESTYLE

Από μικρά κανάλια στην κορυφή της ελληνικής TV – Τηλεαστέρες στα πρώτα τους βήματα

09:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διεθνές ρεζιλίκι: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τη δωροδοκία των 10.000 ευρώ στον τελικό του Eurocup του 2021

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής για τουρκολιβυκό: Τα μοιραία λάθη ΗΠΑ και Ευρωπαίων και η απειλή των ισλαμιστών

15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος σκότωσε τον Γιώργο Χατζίδη - Θρίλερ με τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης στο «Φως στο Τούνελ»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Ιορδανία: Επτά νεκροί από ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ - Παγκόσμιος αποτροπιασμός

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ - Αλεξανδρής για Λιόλιο: «Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του - Αλλοίωναν αποτελέσματα Παπαπέτρου - Τσαρούχα»

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο «δαχτυλίδι της φωτιάς»: Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό

08:30LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Στο εξωτικό Μαρακές μετά το νέο εξώδικο Καρβέλα – Η ιδιαίτερη υποδοχή

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

03:15ΕΘΝΙΚΑ

Επιστολή HALC στον Μάρκο Ρούμπιο για την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες - Πέθανε αργότερα από εσωτερική αιμορραγία

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για την Pizza Fan: 126 άτομα στη δικογραφία - Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν είναι περίπου 20%

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

09:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Αν συμβούν κάποια πράγματα… τότε μάλλον πάμε για ολική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ