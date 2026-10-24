Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Snapshot την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή με πτώση θερμοκρασίας, βροχές και ενίσχυση βορείων ανέμων.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα μειωθεί από τους 22-24 βαθμούς στους 19-20 βαθμούς μέσα στην εβδομάδα, με πιθανή περαιτέρω πτώση κοντά στους 17 βαθμούς έως την 1η Νοεμβρίου.

Βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως στις 26 και 27 Οκτωβρίου, με μεγαλύτερη ένταση στα νότια, αλλά η ακριβής ποσότητα βροχής παραμένει αβέβαιη.

Για την 28η Οκτωβρίου προβλέπεται περιορισμός των βροχοπτώσεων, γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει τη διεξαγωγή των παρελάσεων.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους με ενίσχυση, φτάνοντας τα 10 χλμ/ώρα στην Αθήνα, εντείνοντας την αίσθηση φθινοπώρου. Snapshot powered by AI

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με βροχές, ενίσχυση των ανέμων και πτώση του υδραργύρου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή αναμένεται να γίνει αισθητή από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών το διήμερο 26 και 27 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η αλλαγή του καιρού συμπίπτει χρονικά και με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 στις 03:00.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του, μια και μόνο προγνωστική κάρτα μπορεί να αποτυπώσει πλήθος πληροφοριών για την εξέλιξη του καιρού, από τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις μέχρι την ένταση των ανέμων και τον βαθμό αβεβαιότητας των προγνωστικών μοντέλων.

Πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα – Πού θα φτάσει ο υδράργυρος

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να ακολουθήσει σταδιακά πτωτική πορεία τις επόμενες ημέρες.

Από τους 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου των πρώτων ημερών, οι μέγιστες τιμές εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν στους 19 με 20 βαθμούς περίπου στα μέσα της εβδομάδας, με την τάση να παραμένει πτωτική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προγνωστική αβεβαιότητα για το διάστημα μετά την Κυριακή και έως την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι διαφορετικές προγνωστικές εκδοχές δείχνουν ότι η μέγιστη θερμοκρασία θα μπορούσε να κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με επικρατέστερη τιμή κοντά στους 17 βαθμούς.

Το μεγάλο αυτό εύρος καταδεικνύει ότι, όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από την ημέρα έκδοσης μιας πρόγνωσης, αυξάνεται και η αβεβαιότητα ως προς την ακριβή εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Βροχές στις 26 και 27 Οκτωβρίου – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

Σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, τα δύο προγνωστικά συστήματα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το αμερικανικό GEFS, παρουσιάζουν σημαντική σύγκλιση ως προς την πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στις εκτιμήσεις τους αναφορικά με τις ποσότητες βροχής που ενδέχεται να καταγραφούν.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη συμφωνία των μοντέλων ως προς την πιθανότητα βροχοπτώσεων, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως η ένταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με προηγούμενη εκτίμηση του μετεωρολόγου, η αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία αναμένεται να γίνει αισθητή από την Κυριακή, όταν οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν αρχικά κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Τη Δευτέρα τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, με τις νοτιότερες περιοχές της χώρας να παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εντονότερων βροχοπτώσεων.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα της εθνικής επετείου, τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ως προς την εξέλιξη των φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν τάση περιορισμού, γεγονός που ενδέχεται να ευνοήσει τη διεξαγωγή των παρελάσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πάντως, η εξέλιξη των φαινομένων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς οι διαφορές μεταξύ των προγνωστικών συστημάτων καθιστούν αναγκαία την παρακολούθηση των νεότερων μετεωρολογικών δεδομένων.

Ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι

Παράλληλα με την πτώση της θερμοκρασίας, αναμένεται μεταβολή και στο πεδίο των ανέμων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους και θα παρουσιάσουν σχετική ενίσχυση προς τα μέσα της εβδομάδας.

Στην Αθήνα, η μέση ταχύτητά τους εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 10 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται σημαντικά ισχυρότερες ριπές.

Η επικράτηση βορείων ανέμων, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της θερμοκρασίας, αναμένεται να ενισχύσει την αίσθηση του φθινοπώρου, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός εισέρχεται σε μια περίοδο μεταβολών, με τις βροχοπτώσεις να επανέρχονται στο προσκήνιο και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά.

Η εικόνα για την 28η Οκτωβρίου εμφανίζεται προς το παρόν πιο ευνοϊκή σε σχέση με το προηγούμενο διήμερο, ωστόσο οι επόμενες επικαιροποιήσεις των προγνωστικών μοντέλων θα προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια των παρελάσεων.

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